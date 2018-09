iOS 12 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

iOS 12'nin belki de en ilgi çeken özelliklerinden biri olan Memoji ile Apple kullanıcılara kendi emojilerini tasarlama ve kullanma imkanı sunuyor. Bu sayede herkes kendine benzeyen Memojiler üretebiliyor.

Apple'ın halen var olan ARKit'i de iOS 12 ile beraber güncelleniyor ve ismi ARKit 2 oluyor. Yenilenen ARKit gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor. Yeni özellikler arasında sanal gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla oynama gibi seçenekler bulunuyor.

Hangi modeller iOS 12 destekleyecek?

iOS 12 ile beraber kamera optimizasyonu da geliyor. Bu sayede kamera yüzde 70 daha hızlı fotoğraf çekebilirken, ön kamera ve arka kameranın modlarında da bazı iyileştirmeler yapıldı. Elbette iOS 12'de bu saydıklarımızdan çok daha fazla yenilik var. Güncelleme çıkışını gerçekleştirdikten sonra sizlere daha detaylı bir içerik sunacağız bu konuda.

Gelelim hangi modellere iOS 12'nin geleceğine. Tam listeyi sizlerle paylaşacak olursak;

iPhone Xs Max iPhone Xs iPhone Xr iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone 6s Plus iPhone 6s iPhone 6 Plus iPhone 6 iPhone SE iPhone 5s

17 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek olan iOS 12, şimdiden birçok kullanıcıyı heyecanlandırmaya başlamış durumda. Bakalım herkesi memnun etmeyi başarabilecek mi? Yeni detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Kaynak: Teknolojioku