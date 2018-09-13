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iOS 12 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Yaptığı donanım duyurularıyla teknoloji dünyasının gündemine oturan Apple, donanımlarına eşlik edecek yeni işletim sistemi iOS 12 için beklenen tarihi verdi.

iOS 12 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

Bildiğiniz gibi dün Apple, düzenlediği etkinlik ile beraber iPhone Xs, Max ve Xr modellerini hayranlarının beğenisine sundu. Tasarım konusunda aman aman bir değişikliğe gitmeyen marka, donanım bakımından dikkate değer bazı yeni özellikler bizlere sundu.

Yaptığı donanım duyurularıyla teknoloji dünyasının gündemine oturan Apple, şimdi de donanımlara eşlik edecek işletim sistemlerine dair tarih verdi.

Peki iOS 12 bizlere neler sunacak? Öncelikle güncellemeyi telefonunuza indirmeden önce şarjınızın yüzde 50'den fazla olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta iTunes üzerinden telefonunuzu yedekleyerek kendinizi sağlama almakta da yarar var.
iOS 12 ne zaman çıkacak?

iOS 12, daha çok performansa odaklanan bir güncelleme. Bununla birlikte yeni Animoji'ler, FaceTime'da grup olarak görüşme, yeni Siri özellikleri ve Siri kısa yolları, yeni grup bildirimleri gibi yenilikler bizleri selamlayacak. Xs serisi ile beraber çıkışını gerçekleştirecek olan yeni işletim sistemi iOS 12, 17 Eylül'den itibaren hizmetinizie sunulmuş olacak.

Uzunca süredir daha stabil hale getirilmesi için birçok beta sürecinden geçen işletim sisteminde son günlere girmiş durumdayız. Apple yeni özelliklere ve yeniliklere olduğu kadar stabiliteye önem verilmesiyle de ünlenmiş bir firma. Bakalım güncellemeyle beraber bizleri mutlu edebilecek mi?

Peki daha öncesinde bizlere neler sunulmuştu? Yeni işletim sistemi ile beraber kullanıcılar 32 kişiye kadar Facetime yapabilecekler. Bu sayede hem iş hem de bireysel kullanıcılar için birden fazla kişiyle görüntülü sohbet devrinin Facetime'da da başladığı anlamına geliyor.
iOS 12 bizlere neler sunacak?

Apple yaptığı yeni düzenlemeler ile eski nesil telefonlarında bile iOS 12 ile bir performans artışı sağlıyor. Beta sürümler ile yapılan testlerde iOS 12 ile yüzde 40'a varan bir açılış hızı (iPhone modelleri için) olduğu görülüyor. Ayrıca kullanım sırasında da performans artışı hissediliyor. Sadece bununla mı sınırlı her şey? Hayır.

iOS 12 ile gelen Pil Sağlığı özelliği ile pilin o anki durumunu ve pil tüketen uygulamaları görebiliyorsunuz. Android'de uzun süredir olan bu özellik sonunda iOS'a da geliyor. Yeni işletim sistemi ile gelen Siri Kısayolları özelliği ile sesli asistana daha karmaşık ve dolaylı komutlar verebiliyorsunuz. Bu yeni özellik de iOS 12 ile birlikte geliyor.

iOS 12'nin belki de en ilgi çeken özelliklerinden biri olan Memoji ile Apple kullanıcılara kendi emojilerini tasarlama ve kullanma imkanı sunuyor. Bu sayede herkes kendine benzeyen Memojiler üretebiliyor.

Apple'ın halen var olan ARKit'i de iOS 12 ile beraber güncelleniyor ve ismi ARKit 2 oluyor. Yenilenen ARKit gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor. Yeni özellikler arasında sanal gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla oynama gibi seçenekler bulunuyor.
Hangi modeller iOS 12 destekleyecek?

iOS 12 ile beraber kamera optimizasyonu da geliyor. Bu sayede kamera yüzde 70 daha hızlı fotoğraf çekebilirken, ön kamera ve arka kameranın modlarında da bazı iyileştirmeler yapıldı. Elbette iOS 12'de bu saydıklarımızdan çok daha fazla yenilik var. Güncelleme çıkışını gerçekleştirdikten sonra sizlere daha detaylı bir içerik sunacağız bu konuda.

Gelelim hangi modellere iOS 12'nin geleceğine. Tam listeyi sizlerle paylaşacak olursak;

iPhone Xs Max
iPhone Xs
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 5s

17 Eylül'de çıkışını gerçekleştirecek olan iOS 12, şimdiden birçok kullanıcıyı heyecanlandırmaya başlamış durumda. Bakalım herkesi memnun etmeyi başarabilecek mi? Yeni detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Kaynak: Teknolojioku

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