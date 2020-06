iOS 13.5.5 Public Beta sürümü yayınlandı

Herkesin yükleyebileceği bu sürüm ile sistemde yaşanan sorunları çözen Apple, Amerika’daki kullanıcıları için Apple News‘e sesli okuma özelliğine getiriyor. Apple News Plus Audio olarak geçen bu özellik sayesinde haberleri okumadan sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Şimdilik Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulan Apple News Plus servisinin Türkiye’ye daha uzun süreler gelmeyeceğini belirtelim.

Eğer iPhone’unuz iOS 13.5.1 güncellemesi ile de düzelmediyse ve sorunlar yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak herkese açık beta sürümü yükleyebilirsiniz. Ancak Beta sürümüne geçmeden önce mutlaka ama mutlaka iTunes/Finder yardımı ile iPhone’unuzun yedeğini almayı ihmal etmeyin.

iOS 13.5.5 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.