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iOS 13.5.5 Public Beta sürümü yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, COVID-19 için Google ile ortaklaşa geliştirdiği Maruz Kalma Bildirimi API‘ı için geçtiğimiz günlerde iOS 13.5 sürümünü yayınlamıştı. Sonrasında ise bu sürümde yaşanan hatalar için 90 MB büyüklüğünde iOS 13.5.1’i indirime sunan Apple, şimdi de iOS 13.5.5 Public Beta için düğmeye bastı.

iOS 13.5.5 Public Beta sürümü yayınlandı

Herkesin yükleyebileceği bu sürüm ile sistemde yaşanan sorunları çözen Apple, Amerika’daki kullanıcıları için Apple News‘e sesli okuma özelliğine getiriyor. Apple News Plus  Audio olarak geçen bu özellik sayesinde haberleri okumadan sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Şimdilik Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulan Apple News Plus servisinin Türkiye’ye daha uzun süreler gelmeyeceğini belirtelim.

Eğer iPhone’unuz iOS 13.5.1 güncellemesi ile de düzelmediyse ve sorunlar yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak herkese açık beta sürümü yükleyebilirsiniz. Ancak Beta sürümüne geçmeden önce mutlaka ama mutlaka iTunes/Finder yardımı ile iPhone’unuzun yedeğini almayı ihmal etmeyin.

iOS 13.5.5 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

İŞTE GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone SE 2020
  • iPod touch (7. nesil)

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