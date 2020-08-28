iOS 13.7 Beta güncellemesi de neyin nesi?

Koronavirüs salgını sonrası maruz kalma bildirimlerini sisteme ekleyen Apple, bunu bir uygulama aracılığı ile gerçekleştirebiliyordu. Apple, bu güncelleme ile birlikte artık uygulamaya gerek duymadan maruz kalma bildirimlerini kullanma imkanı sunacak. Henüz test aşamasında olan ve yaklaşık 3-4 hafta test edilecek bu güncelleme çok ama çok yersiz oldu diyebiliriz.

iOS 13.7‘nin Beta süreci bittiğinde zaten iOS 14 güncellemesi resmi olarak yayınlanacak. Uygulamasız maruz kalma bildirimleri de iOS 14’ün içerisinde olacak. Apple’ın neden bu özelliği direkt olarak iOS 14’ün Beta’sında değil de iOS 13.7’de test ettiği ise merak konusu.

Eğer iOS 14 yüklemek istemiyor ancak iOS 13.7’deki yeni özelliği merak edip test etmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek Beta’yı yükleyebilirsiniz.

iOS 13.7 BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Buradaki linki iPhone’dan Safari tarayıcısı ile açın.

2.iOS Beta Profile’ı indirin.

3.iOS Beta Profile’ı iPhone’unuza yüklemek için şifreniz sorulacak. Şifrenizi girin ve profili yükleyin.

4.iPhone’u kapatıp açın.

5.iPhone açıldıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

6.iOS 13.7 Beta bu ekranda görünecektir. İndirin ve yükleyin.