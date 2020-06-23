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İOS 14 güncellemesi hangi telefonlarda yok? Iphone’un son güncellemesi hangi modelleri kapsıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 07:32 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yeni güncellemesi ile alay konusu olan iPhone’un iOS 14 güncellemesinin hangi telefonlarda yapılacağı merak konusu oldu. Birçok iPhone kullanıcı “iPhone’un iOS 14 güncellemesi hangi telefonlarda geçerli olacak? iPhone’un iOS 14 güncellemesi hangi modelleri kapsıyor” sorularına cevap aramaya başladı.

İOS 14 güncellemesi hangi telefonlarda yok? Iphone’un son güncellemesi hangi modelleri kapsıyor?

iPhone 6'da iOS 14 güncellemesine dahil mi?

iPhone’un iOS 14 güncellemesinin gelmesiyle birlikte telefon modeli eski model olan kullanıcıları merak sardı. Dün sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar en çok da iphone kullanıcı “iPhone’un iOS 14 güncellemesi hangi telefonlarda geçerli olacak? iPhone’un iOS 14 güncellemesi hangi modelleri kapsıyor, iOS 14 yenilikleri nelerdir?” sorularına cevap aramaya başladı. Peki iOS 14 hangi iPad modellerini kapsıyor? iOS 14 son güncelleme alan iPad modelleri nedir? İşte son güncellemenin model bilgileri...

iOS 14 güncellemesi hangi telefonlarda / modellerde yok? İphone 5 iOS 14 güncellemesi var mı?

iOS 14 güncellemesi birçok kullanıcının da merak ettiği gibi iPhone’nun bazı modellerinde olmayacak. Maalesef ki bu modellerin başında en çok merak edilen ? iPhone 5 iOS 14 güncellemesi var mı sorusu oldu. Son gelen güncellemeye iPhone 5 model dahil olmayacak.

iPhone’un son güncellemesi iOS 14 hangi modelleri kapsıyor? iPhone 6 iOS 14 güncellemesine dahil mi?

Son güncellemenin içeriğiyle gündem konusu olan Apple şirketi, iOS 14 güncellemesini bazı telefonlarda yapacak. iOS 14 güncellemesine dahil olan iPhone modelleri nedir sorusunun cevabını paylaşalım;

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iOS 14 hangi iPad modellerini kapsıyor? iOS 14 son güncelleme alan iPad modelleri nedir?

Apple’dan yapılan açıklamayla yeni gelen iOS 14 güncellemesinin iPad kullanıcıları tarafından ilgisini çekti. Kullanıcılar; “iOS 14 hangi iPad modellerini kapsıyor? iOS 14 son güncelleme alan iPad modelleri nedir?” sorularının cevabını aramaya başladı.

İşte son güncellemeyi alacak olan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro (4. nesil), 11 inç iPad Pro (2. nesil), 12.9 inç iPad Pro (3. nesil),11 inç iPad Pro (1. nesil), 12.9 inç iPad Pro (2. nesil),12.9 inç iPad Pro (1. nesil), 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad (7. nesil), iPad (6. nesil), iPad (5. nesil),iPad mini (5. nesil),iPad Air (3. nesil)
iOS 14 sürümünün hangi modellere geleceği kullanıcılar tarafından merak ediliyor. WWDC 2020 etkinlğinde iPadOS 14, yeni watchOS, yeni tvOS ve yeni macOS da duyurulacaklar arasında yer alıyor.


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