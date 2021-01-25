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iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar sızdırıldı

25.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar sızdırıldı

Apple'ın yeni iOS sürümünü alacak olan cihazları belirlediği iddia edildi. İşte iddialara göre, iOS 15 güncellemesi alacak tüm cihazlar.

Apple'ın iOS 15 alacak olan cihazları belirlediği iddia edildi. Bilindiği üzere Apple mobil işletim sistemi konusunda kapalı kaynak kodlu bir yapı kullanıyor. Ayrıca bu işletim sistemi yalnızca Apple logosu taşıyan cihazlar için yayınlanıyor.

Yani iOS kullanmak isteyenlerin Apple'dan başka bir seçeneği yok diyebiliriz. Bu durumun pek çok dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. Örneğin Apple iOS tarafında hayli geriye dönük bir güncelleme takvimi yayınlıyor. Yani 4 - 5 senelik iPhone modelleri bile düzenli güncellemeler alabiliyor.

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Peki Apple yeni güncellemesi iOS 15'i hangi modeller için yayınlayacak? Dilerseniz sızdırılan son iOS 15 güncellemesi listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. iPhone XS öncesindeki modeller iOS 15 güncellemesi ile gelecek olan tüm yenilikleri desteklemeyecek.

İDDİALARA GÖRE İOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

  • iPhone 13 serisi
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (2. Nesil)
  • iPod touch (7. Nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro 9.7, 10.5, ve 11 inç iPad Pro
  • iPad Air 3
  • iPad Air 4
  • iPad 6/7/8
  • iPad mini 5

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