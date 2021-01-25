iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar sızdırıldı

Apple'ın iOS 15 alacak olan cihazları belirlediği iddia edildi. Bilindiği üzere Apple mobil işletim sistemi konusunda kapalı kaynak kodlu bir yapı kullanıyor. Ayrıca bu işletim sistemi yalnızca Apple logosu taşıyan cihazlar için yayınlanıyor.
Yani iOS kullanmak isteyenlerin Apple'dan başka bir seçeneği yok diyebiliriz. Bu durumun pek çok dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. Örneğin Apple iOS tarafında hayli geriye dönük bir güncelleme takvimi yayınlıyor. Yani 4 - 5 senelik iPhone modelleri bile düzenli güncellemeler alabiliyor.
Peki Apple yeni güncellemesi iOS 15'i hangi modeller için yayınlayacak? Dilerseniz sızdırılan son iOS 15 güncellemesi listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. iPhone XS öncesindeki modeller iOS 15 güncellemesi ile gelecek olan tüm yenilikleri desteklemeyecek.
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