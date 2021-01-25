iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar sızdırıldı

Apple'ın iOS 15 alacak olan cihazları belirlediği iddia edildi. Bilindiği üzere Apple mobil işletim sistemi konusunda kapalı kaynak kodlu bir yapı kullanıyor. Ayrıca bu işletim sistemi yalnızca Apple logosu taşıyan cihazlar için yayınlanıyor.

Yani iOS kullanmak isteyenlerin Apple'dan başka bir seçeneği yok diyebiliriz. Bu durumun pek çok dezavantajı olduğu gibi avantajı da var. Örneğin Apple iOS tarafında hayli geriye dönük bir güncelleme takvimi yayınlıyor. Yani 4 - 5 senelik iPhone modelleri bile düzenli güncellemeler alabiliyor.

Peki Apple yeni güncellemesi iOS 15'i hangi modeller için yayınlayacak? Dilerseniz sızdırılan son iOS 15 güncellemesi listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. iPhone XS öncesindeki modeller iOS 15 güncellemesi ile gelecek olan tüm yenilikleri desteklemeyecek.

İDDİALARA GÖRE İOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

iPhone 13 serisi

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. Nesil)

iPod touch (7. Nesil)

12.9 inç iPad Pro 9.7, 10.5, ve 11 inç iPad Pro

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 6/7/8

iPad mini 5

Cyberpunk 2077 1.1 yaması yayınlandı: İşte yeni değişiklikler!

