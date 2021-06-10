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iOS 15'in gizlilik özellikleri neler?

10.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 15'in gizlilik özellikleri Apple'ın WWDC 2021'deki etkinliğine yansıdı. Hadi gelin hem bu özelliklere hem de diğer detaylara birlikte göz atalım.

iOS 15'in gizlilik özellikleri neler?

Apple tarafından Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın açılış konuşması yapıldı. Bu etkinlik ile birlikte iOS 15'in içindeki tüm yenilikler teker teker sıralandı. Bunlar arasında özellikle gizlilik ile ilgili olanlar fazlasıyla dikkat çekiciydi. Apple iPhone olarak tabir ettiğimiz akıllı telefonlarında gizlilik özelliğini çok fazla ön plana çıkarıyor.

Bu noktada her şirketin farklı bir yönüyle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Apple ise kendi akıllı telefonlarında kullanacağı yeni işletim sistemi sürümü iOS 15 ile gizliliği üst seviyelere çıkarıyor. Şirket tarafından “Privacy” olarak adlandırılan özelliklerin tümü, kullanıcı verilerini sonuna kadar koruyabiliyor.

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İŞTE iOS 15'İN GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ

Geliştirilen gizlilik özellikleri öncelikle mail uygulamasında başladı. Uygulama içerisinde mailinizi açtığınız tarih ve yer ile birlikte IP adresiniz saklanacak. Böylece çok daha güvenli bir sistem oluşturulmak isteniyor. Safari tarayıcısında da benzer bir özellik bulunacak.

App Privacy Report uygulaması ile birlikte izinlerin hangi sıklıkla ve ne zaman kullanıldığı görüntülenebilecek. Ancak bunlar sadece sizlerle paylaşılacak. Buna ek olarak verilerinizin hangi üçüncü parti uygulamalar ile paylaşıldığı görülebilecek. Tüm bunlara ek olarak Siri mümkün olduğunca bilgileri cihazınızda tutacak.

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iOS 15 ile birlikte cihazınızda yer alan verileri kimlerle paylaşacağınız bile belli olacak. Böylece notlar, sosyal medya hesapları ve medya dosyaları gibi birçok veri sadece sizin istediğiniz kişi ile paylaşılacak. Peki bu yeni gizlilik özellikleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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