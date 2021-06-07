HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleri

iPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleri

07.06.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, WWDC 2021 etkinliğine iOS 15'i tanıtarak başladı. iOS 15 ile iPhone'lar büyük değişime uğrayacak gibi görünüyor. İşte iOS 15'in yenilikleri!

iPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleri

WWDC 2021 etkinliği sonunda başladı ve Apple adına ilk olarak Tim Cook, memoji seyircilerin karşısına çıktı. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ikinci kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2021 etkinliği, iOS 15'in tanıtımı ile başladı. Böylece iPhone'ların kalbi iOS 15'in yenilikleri duyuruldu. Gelin fazla zaman kaybetmeden iOS 15'in özelliklerine yakından bakalım.

1) FaceTime: Apple'ın en önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile değişiyor. FaceTime'a Spatial Audio özelliği gelirken, artık makine öğrenimi vasıtasıyla ortam sesi azaltılabiliyor. Ayrıca, çok yakından tanıdığımız portre modu ile birlikte ortak izleme özelliği de FaceTime'a entegre ediliyor. En büyük sürpriz ise FaceTime'ın Android kullanıcıları için de duyurulması oldu. Ayrıca iMessage'da da bazı küçük yenilikler var.

FaceTime

2) Bildirim Özeti ve Focus: iOS 15 ile birlikte bildirim özeti özelliği iPhone'lara geldi. Bu özellik ile birlikte pek çok bildirim büyük yığın bir şekilde değil, önceliğe göre tek bir bildirim gibi görünecek ve özet bilgiler sunacak.

Bildirim özeti

Focus özelliği ise kişilerin durumlarına göre modlar (Kişisel mod, çalışma modu ve uyku modu) sunacak.

Focus özelliği

Rahatsız Etmeyin modu da artık Mesajlar'da bir durum olarak gösteriliyor ve göndericiler, Rahatsız Etmeyin modundayken size mesaj gönderirse bu durum sayesinde uyarılıyor.

3) Live Text: Live Text ile daha önce birçok kez örneğini gördüğümüz bir özellik daha iOS 15 ile iPhone'lara gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde örneğin bir fotoğrafın üzerinde yer alan yazı metne dönüştürülecek. Ancak 7 dili destekleyecek Live Text için şimdilik Türkçe dil desteği yok.

Live Text

4) Spotlight: iPhone kullanıcılarının birçoğunun kullandığı Spotlight da iOS 15 ile geliştirilmiş durumda. Spotlight, artık fotoğraf aramaya destek veriyor. Kişilere, sahnelere, öğelere, konuma, hatta fotoğraftaki metne göre arama yapılabilecek. Ayrıca Anılar artık Apple Music ile çalışabilecek, anılar istenen şarkılar ile entegre edilebilecek.

5) Cüzdan, Hava Durumu ve Haritalar: Apple Cüzdan artık başka anahtarlara ve kimliklere destek veriyor. Hava durumu uygulaması ise yeni özellikler kazanmış durumda.

Hava Durumu

Hava koşullarına göre değişen Hava durumu uygulamasının tasarımı da elden geçirilmiş. Rüzgar ve UV gibi koşulları daha iyi anlamak için yeni grafikler sunuluyor, yeni yüksek çözünürlüklü haritalar geliyor.

Haritalar-1

Apple Haritalar ile önemli iyileştirmelere imza atmış. Haritalar, yeni 3D görünüm sunuyor. Yol tarifleri, sürücülerin işini kolaylaştırmak için yaya geçitlerini vb. gösteriyor. Karmaşık kavşaklar ve rampalar oldukça gerçekçi bir şekilde görüntülenebiliyor.

Haritalar-2

6) Conversation Boost: Conversation Boost, AirPods Pro takılı kişinin yanında konuşan kişiye odaklanmasına yardımcı oluyor. Find My ile AirPods Pro ve AirPods Max'i bulmak ise artık daha kolay.

7) Diğer özellikler: Mail uygulamasında IP adresi gizleme, Gizlilik Raporu, iCloud+, Siri için güvenlik iyileştirmeleri ve Sağlık konusunda yürüyüşe yönelik bazı önemli geliştirmelerin iOS 15 ile geldiğini belirtelim.

iOS 15 GÜNCELLEMESİNİ ALACAĞI İDDİA EDİLEN iPHONE MODELLERİ

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus

iOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 15'in ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak iOS 15'in kararlı sürümünün eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Artık saatler kaldı! Apple bu akşam neler duyuracak?Artık saatler kaldı! Apple bu akşam neler duyuracak?
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.