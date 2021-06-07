iPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleri

WWDC 2021 etkinliği sonunda başladı ve Apple adına ilk olarak Tim Cook, memoji seyircilerin karşısına çıktı. Koronavirüs nedeniyle tarihinde ikinci kez online olarak düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı 2021 etkinliği, iOS 15'in tanıtımı ile başladı. Böylece iPhone'ların kalbi iOS 15'in yenilikleri duyuruldu. Gelin fazla zaman kaybetmeden iOS 15'in özelliklerine yakından bakalım.
1) FaceTime: Apple'ın en önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile değişiyor. FaceTime'a Spatial Audio özelliği gelirken, artık makine öğrenimi vasıtasıyla ortam sesi azaltılabiliyor. Ayrıca, çok yakından tanıdığımız portre modu ile birlikte ortak izleme özelliği de FaceTime'a entegre ediliyor. En büyük sürpriz ise FaceTime'ın Android kullanıcıları için de duyurulması oldu. Ayrıca iMessage'da da bazı küçük yenilikler var.
2) Bildirim Özeti ve Focus: iOS 15 ile birlikte bildirim özeti özelliği iPhone'lara geldi. Bu özellik ile birlikte pek çok bildirim büyük yığın bir şekilde değil, önceliğe göre tek bir bildirim gibi görünecek ve özet bilgiler sunacak.
Focus özelliği ise kişilerin durumlarına göre modlar (Kişisel mod, çalışma modu ve uyku modu) sunacak.
Rahatsız Etmeyin modu da artık Mesajlar'da bir durum olarak gösteriliyor ve göndericiler, Rahatsız Etmeyin modundayken size mesaj gönderirse bu durum sayesinde uyarılıyor.
3) Live Text: Live Text ile daha önce birçok kez örneğini gördüğümüz bir özellik daha iOS 15 ile iPhone'lara gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde örneğin bir fotoğrafın üzerinde yer alan yazı metne dönüştürülecek. Ancak 7 dili destekleyecek Live Text için şimdilik Türkçe dil desteği yok.
4) Spotlight: iPhone kullanıcılarının birçoğunun kullandığı Spotlight da iOS 15 ile geliştirilmiş durumda. Spotlight, artık fotoğraf aramaya destek veriyor. Kişilere, sahnelere, öğelere, konuma, hatta fotoğraftaki metne göre arama yapılabilecek. Ayrıca Anılar artık Apple Music ile çalışabilecek, anılar istenen şarkılar ile entegre edilebilecek.
5) Cüzdan, Hava Durumu ve Haritalar: Apple Cüzdan artık başka anahtarlara ve kimliklere destek veriyor. Hava durumu uygulaması ise yeni özellikler kazanmış durumda.
Hava koşullarına göre değişen Hava durumu uygulamasının tasarımı da elden geçirilmiş. Rüzgar ve UV gibi koşulları daha iyi anlamak için yeni grafikler sunuluyor, yeni yüksek çözünürlüklü haritalar geliyor.
Apple Haritalar ile önemli iyileştirmelere imza atmış. Haritalar, yeni 3D görünüm sunuyor. Yol tarifleri, sürücülerin işini kolaylaştırmak için yaya geçitlerini vb. gösteriyor. Karmaşık kavşaklar ve rampalar oldukça gerçekçi bir şekilde görüntülenebiliyor.
6) Conversation Boost: Conversation Boost, AirPods Pro takılı kişinin yanında konuşan kişiye odaklanmasına yardımcı oluyor. Find My ile AirPods Pro ve AirPods Max'i bulmak ise artık daha kolay.
7) Diğer özellikler: Mail uygulamasında IP adresi gizleme, Gizlilik Raporu, iCloud+, Siri için güvenlik iyileştirmeleri ve Sağlık konusunda yürüyüşe yönelik bazı önemli geliştirmelerin iOS 15 ile geldiğini belirtelim.
iOS 15'in ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak iOS 15'in kararlı sürümünün eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor.
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