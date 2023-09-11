iPad Air 6'nın çıkış tarihiyle ilgili dikkat çeken iddia!

MacRumors'un haberine göre, "bu yıl sadece iPad Air serisi güncellenecek" denilen söz konusu gönderide, ürün yenilemesinin ekim ayında yapılacağı ve "bu yıl mini ve Pro'nun olmayacağı" da belirtiliyor.

Haberde söz konusu bilginin, kanıtlanmış bir sızıntı geçmişine sahip bir hesaptan geldiği söylense de yine de kuşkuyla yaklaşmak gerekebilir.

Bloomberg'den Mark Gurman, geliştirilmiş özelliklere sahip yeni bir iPad Air'in yolda olduğunu ve cihazın "yakında", muhtemelen ekim ayında çıkacağını söylemişti.

Apple iPad Air'i en son Mart 2022'de M1 çip, Center Stage destekli güncellenmiş 12 megapiksel ön kamera, daha hızlı bir USB-C bağlantı noktası, hücresel modellerde 5G desteği ve yeni renk seçenekleriyle güncellemişti.

Yeni nesil iPad Air'in hangi yeni özellikleri sunacağı belli olmasa da, olasılıklar arasında M2 çip, iPad Pro gibi bir Thunderbolt bağlantı noktası ve yeni renk seçenekleri gibi özellikler yer alıyor.

