HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPad Air 6'nın çıkış tarihiyle ilgili dikkat çeken iddia!

iPad Air 6'nın çıkış tarihiyle ilgili dikkat çeken iddia!

11.09.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşılan bir iddiaya göre altıncı nesil iPad Air, ekim ayında piyasaya sürülecek.

iPad Air 6'nın çıkış tarihiyle ilgili dikkat çeken iddia!

MacRumors'un haberine göre, "bu yıl sadece iPad Air serisi güncellenecek" denilen söz konusu gönderide, ürün yenilemesinin ekim ayında yapılacağı ve "bu yıl mini ve Pro'nun olmayacağı" da belirtiliyor.

Haberde söz konusu bilginin, kanıtlanmış bir sızıntı geçmişine sahip bir hesaptan geldiği söylense de yine de kuşkuyla yaklaşmak gerekebilir.

Bloomberg'den Mark Gurman, geliştirilmiş özelliklere sahip yeni bir iPad Air'in yolda olduğunu ve cihazın "yakında", muhtemelen ekim ayında çıkacağını söylemişti.

Apple iPad Air'i en son Mart 2022'de M1 çip, Center Stage destekli güncellenmiş 12 megapiksel ön kamera, daha hızlı bir USB-C bağlantı noktası, hücresel modellerde 5G desteği ve yeni renk seçenekleriyle güncellemişti.

Yeni nesil iPad Air'in hangi yeni özellikleri sunacağı belli olmasa da, olasılıklar arasında M2 çip, iPad Pro gibi bir Thunderbolt bağlantı noktası ve yeni renk seçenekleri gibi özellikler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi tarafından öldürülmüştü! Tabutuna yazdıkları...Eşi tarafından öldürülmüştü! Tabutuna yazdıkları...
Erdoğan ile Paşinyan arasında kritik görüşmeErdoğan ile Paşinyan arasında kritik görüşme
Twitch yayıncısı canlı yayında tacize uğradı...Twitch yayıncısı canlı yayında tacize uğradı...
Anahtar Kelimeler:
Apple iPad ipad air

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.