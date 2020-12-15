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iPad'ini çocuğuna verdi, 125 bin lira tutarında borç çıktı

15.12.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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iPad'ini çocuğuna verdi, 125 bin lira tutarında borç çıktı

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Jessica Johnson, pandemiyle birlikte evden çalışırken 6 yaşındaki oğlu George da annesinin iPad'ini ele geçirdi. İki erkek kardeşten küçüğü, Sonic Forces isimli oyunun içinde satılan özellikleri tek tek satın aldı.

9 Temmuz'da Jessica'nın hesabından 2 bin 500 dolar çıkmıştı bile. Harcamaların yapıldığını fark eden Jessica, bunları kimin çektiğini anlayamadı.

Temmuz'da karşısına çıkan hesap 16 bin 293 doları (yaklaşık 128 bin TL) bulunca dolandırıldığını düşündü. Bankasına başvurarak itirazda bulundu. Bu itiraz, ekim ayında yanıt buldu. Banka, harcamaların kadına ait olduğunu ve Apple'la görüşmesi gerektiğini bildirdi.

Jessica Johnson, Apple'la görüştüğünde sorumlunun kendi oğlu olduğunu anladı. Şirket, 60 gün içinde kendilerine bildirimde bulunulmadığı için bu paranın iadesinin imkansız olduğunu belirtti.

Küresel koronavirüs salgını kendisini maddi olarak zor duruma sokmuşken, bu olayın kendisini daha da üzdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

Bunu engellemek için bir ayar olduğunu bilseydim, tabii ki 6 yaşındaki çocuğumun sanal altın halkalara neredeyse 20 bin dolar harcamasına engel olurdum.
Bu oyunlar tamamen yağmacı gibi tasarlanıyor, çocukları bir şeyler almaya yönlendiriyor. Hangi yetişkin bir sandık dolusu sanal altın için yüz dolar harcar ki?
Sanki 6 yaşındaki oğlum kokain kullanıyordu ve her seferinde daha kalın çizgiler çekiyordu.

Normalde çocuklara kocasının baktığını belirten Jessica, George'a ne yaptığını anlattığında "Sana geri öderim anne" dediğini söyledi. "Nasıl? Ben ona odasını temizlemesi için 4 dolar veriyorum. 15 sene sonra işe girdiğinde bana borcunu ödemesi için bu çocuğu zorlamam gerekebilir" dedi.

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