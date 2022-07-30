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İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: Dayanacağız sevgilim

30.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir'den esprili bir paylaşım geldi. Şimdilerde ev dizen çift, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşıp, bu notu düştü.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: Dayanacağız sevgilim

Aşkları dolu dizgin devam eden İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düşmüştü.

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Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etmişti. Şimdilerde düğün hazırlıklarını başlayan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den yeni bir fotoğraf geldi.

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Sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına; "Ev düzme savaşında birbirimize dayanacağız sevgilim, pes etmeyeceğiz, dik duracağız, yıkılmayacağız" notunu düştü.

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İpek Filiz Yazıcı
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