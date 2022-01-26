İpek gibi dümdüz saçlarım olsun hiç kabarmasın diyenler için tavsiyeler

Bakımlı ve parlak saçlara muhtemelen kimse hayır diyemez. Ancak kabaran ve elektriklenen saçlar bunun önünde büyük bir engel oluşturur. Çoğunlukla dalgalı ve kıvırcık saç tiplerinde görülen bu sorunun iki ana sebebi var: Nemsizlik ve fazla nem. Neyse ki saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayarak kötü hava şartlarının etkisini en aza indirebilirsiniz. Kabaran saçlara veda etmenizi sağlayacak öneri ve ürünler listesini gelin, beraber inceleyelim!

SAÇLARINIZI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KURUTUN

Özellikle soğuk kış aylarında birçoğumuz kurutma makinesini kullanıyoruz. Ancak saçlarınızın kabarmaması için dikkatli şekilde kurutmanızda fayda var. Öncelikle zorunlu olmadıkça kurutma makinesi kullanmamaya çalışın. Çünkü kurutma makinesi, saçlarınızın nem dengesinin bozulmasına neden olur. Saçlarınızı yıkadıktan sonra hemen dışarı çıkmayacaksanız saçlarınızın kendi kendine kurumasını beklemelisiniz. Kurutma makinesine ihtiyaç duyduğunuzda ise düşük sıcaklıkta kullanmaya özen gösterin. Dipten uca kurutma şekli de saçların kabarmasında etkili bir faktör. Saçlarınızı bu şekilde kurutmak yerine makinenin dağıtıcı ucunu kullanabilirsiniz.

DUŞTA SICAK SU KULLANMAYIN

Saçların nemini azaltan en etkili faktörlerin başında sıcak su gelir. Duş alırken mümkün olduğunca ılık su kullanmaya dikkat edin. Sıcak su, saç derisindeki gözeneklerin zarar görmesine ve sebum dengesinin bozulmasına yol açar. Sonucunda ya daha yağlı ya daha kuru bir saç derisine sahip olursunuz. Saçlarınızın kuruyup hasar görmesinin sonucu da maalesef kabarık saçlar olarak karşınıza çıkar.

MİKROFİBER HAVLU TERCİH EDİN

Duştan çıktıktan sonra saçlarınızı normal bir havluya sarıp bekliyorsanız kabarmasının bir sebebi de bu olabilir. Öncelikle saçlarınızı havluya sarıp kuruması beklemek, saç derinizin nefes almasını önler. Bu yüzden ıslak saçlarınızı uzun süre havluya sarılı şekilde bekletmeyin. Bir diğer önemli nokta ise saçlarınızı kuruturken mikrofiber havlu ya da pamuklu bir tişört kullanmak. Böylece saçlarınızın nemini almadan kurutmuş olursunuz.

PAMUKLU YASTIK KILIFI KULLANMAYIN

Birçok kişi yastık kılıfının pamuklu olmasına dikkat eder. Ancak pamuklu kılıflar, gece boyunca saçlarda sürtünmeye neden olurlar. Bu durumda saçlarınız elektriklenip ipeksi görünümünü yitirebilir. Bunun önüne geçmek için ipek yastık kılıflarını tercih edebilirsiniz.

SÜLFAT VE ALKOL İÇEREN ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

İpek gibi saçlar istiyorsanız kullandığınız ürünlerin içeriklerine de dikkat etmelisiniz. Özellikle sülfat içeren şampuanlar; saçların doğal yağını kaybetmelerine, kurumalarına ve kabarmalarına yol açar. Aynı şekilde alkol de saçların daha fazla kurumasına neden olan içeriklerin başında gelir. Yani sülfat ve alkol içerikli ürünlerden uzak durmalısınız.

GLİSERİN İÇEREN ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Kullandığınız ürünün içeriğinde gliserin olmasına özen gösterin. Gliserin, saçları dıştan içe sararak nemin saç tellerine hapsolmasını sağlar. Böylece saçlarınızın kabarma ihtimali en aza iner. Özellikle uzun vadeli ve düzenli kullanımda saçlarınızdaki değişimi fark edeceksiniz.

NEMLENDİRME ETKİLİ ÜRÜNLERİ KULLANIN

Saçların nemsiz kalması, kabarmasına yol açar. Dolayısıyla kullandığınız şampuan, saç kremi ve bakım kremi gibi ürünlerin nemlendirici özellikte olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca haftada 1 kez saçlarınıza yoğun nem veren maskeleri veya bakım kürlerini uygulayarak saçlarınızın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.

BAKIM RUTİNİNİZE SAÇ KREMİNİ DAHİL EDİN

Saçlarınız sıklıkla kabarıyorsa saç kremi kullanmaya özen göstermelisiniz. Her yıkama işleminin sonunda kullanacağınız saç kremi, saçlarınızı koruyarak güçlendirir. Saçların kabarmasında etkili olan nemli havanın etkisini bu sayede en aza indirebilirsiniz.

1. Sülfatsız şampuan ile saçlarınız kabarmadan temizlensin: Kerastase Discipline Bain Fluidealiste Sülfatsız Şampuan

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Kabaran saçlar için en iyi şampuan tercihinin sülfatsız ürünler olduğunu söylemiştik. Kerastase Discipline, en iyi sülfatsız şampuanlar arasında yer alır. Ürün, özel keratin içeriği sayesinde saçların kabarmasını önler ve saç yapısının daha pürüzsüz olmasını sağlar. İçeriğindeki morfo keratin, saçların onarılmasına imkan tanır. Tüm saç tipleri için uygun olan bu ürünü kabaran, asi ve elektriklenen saçlarınız varsa çok seveceksiniz! Kerastase Şampuan, aynı zamanda havanın fazla nemli olmasından dolayı kabaran saçlar için de uygun. Saç şeklinizi 72 saate kadar koruyacak bu ürünle saçlarınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sunabilirsiniz.

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2. Kalın ve inatçı saçlarınızla kolayca baş edebilmeniz için: John Frieda Frizz Ease Ekstra Güç Serum

Özellikle kalın telli saçlar, elektriklenmeye daha çok meyilli olur. Siz de kalın telli saçlarınızı bir türlü yatıştıramıyorsanız bu ürün tam size göre! Kalın telli ve inatçı saçları yatıştırmak için özel olarak formüle edilen John Frieda Ekstra Güç Serum, içeriğindeki bambu özü sayesinde saçlarınıza bakım yapar. Üstelik fazla ısı ve neme karşı da koruma sağlar. Ürünü duştan çıktıktan sonra saçlarınızı kurutmadan uygulamanız gerekir. Serumu kullanmak için saçlarınızın uzunluğuna göre elinize birkaç damla alın ve avuçlarınızın arasında ısıtın. Ardından serumu saç derinize gelmeyecek şekilde saç uçlarınıza uygulayın.

3. Çiçek özleriyle ipeksi saçlar: L’Oreal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Saçlarınızı besleyecek ve harika kokan bir ürün arıyorsanız Elseve Saç Güzelleştirici Krem aradığınız seçenek olabilir! Bakım kremi, 6 değerli çiçek özü ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde saçları derinlemesine besleyerek ipeksi yumuşaklık ve parlaklık verir. Bunların yanı sıra güzel kokusuyla da size kendinizi daha ferah hissettirir. Bakım kremini ıslak veya kuru saçlarınıza bakım sağlamak, saçlarınızı kurutmadan hemen önce yüksek sıcaklıktan korumak ve şekillendirmek için uygulayabilirsiniz. Ürünü uyguladıktan sonra durulamanıza da gerek yok! Saçlarınızı en güzel şekilde besleyerek saçlarınızın kabarmasını engelleyebilirsiniz.

4. Keratinin gücüyle saçlarınızı onarın: Urban Care Intense Keratin Saç Bakım Serumu

Elektriklenen saçlarınız varsa keratin içerikli ürünlere mutlaka bir şans vermelisiniz. Keratin, saçlara bakım yaparak ipeksi dokuda olmasını sağlar. Aşırı yıpranmış, kuru, mat ve cansız saçlar için özel olarak geliştirilen Urban Care Serum; içeriğindeki özel aktifler sayesinde saçlarınızı onarır, daha pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar. Tüm bunları saçlarınızı ağırlaştırmadan gerçekleştirmesi de en güzel özelliklerinden biri! Aynı zamanda saçları güneşin zararlı ışınlarından korur. Paraben içermeyen vegan ürünü banyodan sonra nemli saçlarınıza 1-2 pompa uygulayarak kullanabilirsiniz. En iyi sonucu almak için serinin diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz.

5. Çok amaçlı bir seçenek: Mousson Shea Yağı ve Avokado İçeren Saç Bakım Kremi ve Maskesi

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Saçlarınızın kabarmasını önlemek için duşta krem kullanmanın öneminden bahsetmiştik. Mosson markasının vegan ve temiz içerikli bu ürünü de banyo sonrası bakım rutininize eklemeniz gerekenlerden biri. Saç kremi; içeriğindeki buğday proteini, shea yağı ve avokado özlerinin birleşimi sayesinde saçlarınızı yatıştırıp elektriklenmeyi azaltır. Ayrıca saçlarınıza ışıltılı bir görünüm de kazandırır. Sülfat, silikon ve paraben içermemesi de ürünün en güzel özelliklerinden biri! Aynı zamanda UVA ve UVB filtreleriyle saç renginizin canlı kalmasını sağlar. Ürünü, her şampuanlama sonrası saç uçlarınıza uygulayabileceğiniz gibi maske olarak da kullanabilirsiniz.



