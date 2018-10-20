"İpek Yolu Ebru ve Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

"Ayın sonuna kadar, sergi katında siz sanatseverlerin beğenisine ve istifadesine sunulacak. Çok kıymetli hocamız, Hikmet Barutçugil ile birkaç gün önce tanıştığım ve adını tam telaffuz edemediğimiz büyük üstat, Çinli misafirimiz burada. Adını tam telaffuz edemiyorum ama 'Hacı Nurettin' diyoruz. Başta Hasan Çelebi olmak üzere hattın ustaları burada. Onların yanında söz söylemek bizim haddimize değil. Ebru üzerine böyle özel bir sanat, özel bir ustalık, Üsküdar'da ama (serginin) tüm İstanbul, tüm Türkiye'de meraklısı için iyi bir fırsat olduğuna inanıyorum. 130'un üzerinde eser sergilenecek ve biz bu eserlerin tamamını kitaplaştırdık. Çok da güzel bir katalog da ortaya çıktı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Barutçugil de Jiang'ı çok uzun yıllardır tanıdığını belirterek, "Muhtelif İslam sanatları festivali, kongreler ve konferanslarda hep karşılaşırdık. Onun çok değişik bir yazı üslubu var. Çin usulü yazıyı Arap harfleriyle icra ediyor." ifadelerini kullandı.

Barutçugil, sanatçının hattat Hasan Çelebi'den icazetli olduğuna işaret ederek, "İcazet merasiminde bu sergiyi konuşup planladık. Benim yüzlerce ebrularımdan seçtiklerini Çin'e götürdü. Orada yazdı. Çok eski bir yöntem olan kağıdı kumaşa yapıştırma işi var. O da geleneksel bir Çin zanaati olarak bugüne kadar gelmiş. O şekilde bitirdi ve bugün sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

Çin hattının farklı bir özelliği daha olduğunu sözlerine ekleyen Barutçugil, şöyle devam etti:

"Çok uzun bir eğitim süreci var. Bu süreçte, ustanın yakalaması gereken bir ritm olduğundan bahsediliyor. Bu da İslam sanatlarının temel ilkelerine çok uyuyor. Kendinden geçercesine, vecd halinde ve çok hızlı yazılan bir şey. Uzun süre bakıyor. Kağıtta ne yazılacağını görüyor. Bizim bir ebru duamız var. Onun ilk cümlesi 'Ezeldeki hükmüne uygun olarak' diye başlıyor. Yani o kağıdın ezeldeki hükmünde ne varsa onu bir anda görüyor ve hızlıca bitiriyor. O enerji tabii ki kağıda yansıyor ve bu enerji, eseri seyreden sanatseverlere de yansıdığı için Çin hattı bin 500 senedir popüler ve hiçbir şekilde değişmedi. Çin modernleşirken hep kendini taklit etti. Bu bizde olmadı. Biz, kültürümüzde, sanatımızda, modernleşmeyi Batı'yı kopya etmek olarak anladık. Ama öyle olmamalıydı."