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iPhone 12 fiyatı ne kadar oldu? Apple yeni fiyatları duyurdu! iPhone 11, 12, 13 fiyatlarında son durum!

09.03.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple tarafından Türkiye fiyatlarına zam uygulandı. iPhone telefon alıcıları tarafından iPhone fiyatları merak edilmeye başlandı. Zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in Türkiye’deki satış fiyatı ise 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye çıkarıldı. Peki iPhone 12 fiyatı ne kadar oldu? İşte iPhone 11, 12, 13 fiyatlarında son durum!

iPhone 12 fiyatı ne kadar oldu? Apple yeni fiyatları duyurdu! iPhone 11, 12, 13 fiyatlarında son durum!

Apple Türkiye tarafından iPhone'larda dahil olmak üzere bütün ürünlere zam uygulandı. Telefon alacak olan vatandaşlar, iPhone güncel fiyatlarını araştırıyor.
Apple resmi sitesinde yer alan fiyatlara göre, ortalama 1.500 - 3 bin lira artış görüldü.
Zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in Türkiye’deki satış fiyatı ise 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye çıkarıldı. İşte yeni iPhone 12 fiyatları...

IPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 64 GB, 14.999 TL’den 17.499 TL’ye yükseldi.

iPhone 12 Mini 64 GB, 13.499 TL iken 15.799 TL oldu.

IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 fiyatı 16.299 TL'den 18.999 TL'ye,
128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 14.799 TL'den 17.499 TL'ye çıkarıldı.

IPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64 GB, 10.999 TL iken yeni fiyatı 12.999 TL olarak yükseldi.

iPhone 11 128 GB ise güncel fiyatıyla 13.899 TL olarak gerçekleşti.

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Apple
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