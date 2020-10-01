iPhone 12 Pro Max: Şimdiye kadarki en büyük iPhone yolda mı?

Apple iPhone 12 Pro Max'in ilk adımını aslında iPhone Xs Max ile attı. Zira 6,5 inçlik iPhone Xs Max, Apple'ın Plus isimlendirmesini terk eden Apple tarihinin en büyük iPhone modeliydi. Daha sonra çıkan iPhone 11 Pro Max ise bu unvanı iPhone Xs Max'ten aldı ancak üzerine çıkamadı. Çünkü iPhone 11 Pro Max de 6,5 inç büyüklüğündeydi ve iPhone Xs Max ile aynı ekran boyutunu paylaşıyordu. Önümüzdeki günlerde tanıtılması gereken iPhone 12 Pro Max ise iPhone 11 Pro Max'ten bu unvanı devralacak kuşkusuz. Fakat yabancı basının iddiaları, iPhone 12 Pro Max'in bu unvanı iPhone tarihine imza atarak alacağı yönünde.

EN BÜYÜK İPHONE UNVANI İPHONE 12 PRO MAX'E GEÇEBİLİR

Çıkan iddialara göre Apple iPhone 12 Pro Max'te 6,7 inçlik bir ekran kullanacak. Bu da Apple'ın iPhone tarihinde kullandığı en büyük ekran anlamına geliyor. Diğer bir deyişle iPhone 12 Pro Max, 0,2 inçlik farkla Apple tarihinin en büyük iPhone modeli olacak. 160.8 x 78.1 x 7.4 mm boyutlarında olacağı söylenen yeni büyük iPhone'un tek elle kullanılması ise oldukça zor gibi görünüyor. Yine iddialara göre Apple tek elle iPhone kullanmak istiyorum diyenler için ise farklı bir seçenek sunacak; iPhone 12 Mini.