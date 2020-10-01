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iPhone 12 Pro Max: Şimdiye kadarki en büyük iPhone yolda mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

iPhone 12 için geri sayım sürüyor. Sızıntı kaynaklarından gelen haberlere göre ise Apple, iPhone 12 ile birlikte iPhone tarihinde bir ilke imzaya atmaya hazırlanıyor. Eğer sızıntılar doğruysa iPhone 12 Pro Max Apple tarihindeki en büyük iPhone olabilir.

iPhone 12 Pro Max: Şimdiye kadarki en büyük iPhone yolda mı?

Apple iPhone 12 Pro Max'in ilk adımını aslında iPhone Xs Max ile attı. Zira 6,5 inçlik iPhone Xs Max, Apple'ın Plus isimlendirmesini terk eden Apple tarihinin en büyük iPhone modeliydi. Daha sonra çıkan iPhone 11 Pro Max ise bu unvanı iPhone Xs Max'ten aldı ancak üzerine çıkamadı. Çünkü iPhone 11 Pro Max de 6,5 inç büyüklüğündeydi ve iPhone Xs Max ile aynı ekran boyutunu paylaşıyordu. Önümüzdeki günlerde tanıtılması gereken iPhone 12 Pro Max ise iPhone 11 Pro Max'ten bu unvanı devralacak kuşkusuz. Fakat yabancı basının iddiaları, iPhone 12 Pro Max'in bu unvanı iPhone tarihine imza atarak alacağı yönünde.

iPhone 12 Pro Max

EN BÜYÜK İPHONE UNVANI İPHONE 12 PRO MAX'E GEÇEBİLİR

Çıkan iddialara göre Apple iPhone 12 Pro Max'te 6,7 inçlik bir ekran kullanacak. Bu da Apple'ın iPhone tarihinde kullandığı en büyük ekran anlamına geliyor. Diğer bir deyişle iPhone 12 Pro Max, 0,2 inçlik farkla Apple tarihinin en büyük iPhone modeli olacak. 160.8 x 78.1 x 7.4 mm boyutlarında olacağı söylenen yeni büyük iPhone'un tek elle kullanılması ise oldukça zor gibi görünüyor. Yine iddialara göre Apple tek elle iPhone kullanmak istiyorum diyenler için ise farklı bir seçenek sunacak; iPhone 12 Mini.

İPHONE 12 MİNİ İPHONE SE 2020'DEN BİLE KÜÇÜK

iPhone 12 Mini, 5,4 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek deniyor. Fakat bu ekran, çerçevelerinden oldukça arınacağı için 130.9 x 63.8 x 7.4 mm boyutlarına sahip olacak. Böylece telefon, iPhone SE 2020'den bile daha küçük boyutlarla gelecek. Tek elle kullanmak oldukça kolaylaşacak. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ise iPhone 11'in 6,1 inçlik ekran boyutunu paylaşacak. Bu iki model yaklaşık olarak iPhone 11 boyutlarında olacak.

iPHONE 12 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşması beklenen yeni iPhone modellerini ekim ayı içerisinde tanıtacak. Resmi olmayan kaynaklar, Apple'ın iPhone 12 tanıtım tarihini 13 Ekim olarak belirlediği konusunda hemfikir. Fakat Apple'dan herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

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