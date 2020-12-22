iPhone 13 ile wi-fi standartları değişecek

Apple yeni nesil iPhone modelleri için şimdiden kolları sıvadı. Bilindiği üzere ekim ayında tanıtılan iPhone 12 modelleri halihazırda ülkemizde de satışa sunulmuş durumda. Apple iPhone 12 modelleri ile birlikte wi-fi 6 standartlarına geçiş yapmıştı.

Kablosuz bağlantı hızını önemli ölçüde arttıran bu standartlar yeni nesilde daha da gelişmiş olarak karşımıza çıkacak.

Bilindiği üzere genel beklenti iPhone 12 modelleriyle birlikte çentiğin küçülmesi ya da tamamen ortadan kalkması yönündeydi. Fakat bu beklentiler bir sonraki nesle kaldı.

Akıllı telefon sektöründeki diğer isimlerin katlanabilir ekranlar üzerine yoğunlaştıkları düşünülürse Apple da artık yenilikçi bir tasarıma geçmek zorunda diyebiliriz.

iPHONE 13 Wİ-Fİ 6e İLE GELEBİLİR

Apple tasarım konusunda nasıl bir değişikliğe gider bilinmez fakat kablosuz bağlantı standartları tarafında bazı geliştirmeler olacağı şimdiden sızdırılmış durumda. Yayınlanan bilgilere göre Apple yeni iPhone serisi ile birlikte wi-fi 6’dan wi-fi 6e’ye geçmeye niyetli.

Halihazırda wi-fi 6e kullanan çok fazla cihaz yok. Telefon ise hiç yok. Apple muhtemelen bu konuda bir ilke imza atabilir.