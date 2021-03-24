iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi ile ilgili flaş iddia!

iPhone 13, tasarım konusunda ise oldukça yüksek beklenti oluşturdu. iPhone 12 modelinde de kullandığı eski kasa tasarım olan keskin ve köşeli tasarımı geliştirerek yeni modellerinde kullandı. Bu tasarım ile kullanıcılardan oldukça beğeni topladı. iPhone 12’de olduğu gibi dört farklı model ile piyasaya çıkacağı tahmin edilen iPhone 13’ün Eylül 2021’de satışa sunulması bekleniyor.

IPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

MacRumors’a konuşan Wedbush Analisti Dan Ives, Iphone 13’ün Eylül ayının son haftalarına doğru tanıtılacağını söyledi. Bu tarih Ekim ayını da ertelenebileceğini ifade etti. Iphone tanıtım lansmanıyla ilgili de detaylı rapor aldıklarını belirtti.

iPhone 13’ün bağlantı seçeneği ve depolama özelliğiyle ilgili bazı bilgiler sızdırılmıştı. iPhone 13’e dair söylentiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Apple telefon tanıtımlarını çoğunlukla Eylül aylarında yapmaktadır. Pandemiden dolayı herhangi bir erteleme söz konusu olmazsa Eylül ayında iPhone 13 ile ilgili bir tanıtım gelmesi bekleniyor.

IPHONE 13 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

En önemli değişiklik şarj girişinin kaldırılması olacak. iPhone 12 ile birlikte kullanılmaya başlanan keskin ve köşeleri hatlar korunmaya devam edecek. Çentik özelliği kalıyor ancak diğer modellere göre biraz daha küçük bir şekilde yer alacak. Yeni modellerde olmayan parmak izi okuyucu özelliği, iPhone 13’de ekrana gömülü şekilde tekrar kullanılacak.