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iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi ile ilgili flaş iddia!

24.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple markası tarafından çıkarılan iPhone 12 modelleri, Türkiye’de oldukça beğenildi ve birçok kişi iPhone 12 modellerinden satın aldı. iPhone 12 modellerinin çıkışından hemen sonra ise iPhone 13 hakkında sızıntılar da gerçekleşmişti. Apple’in piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 13 modeli ise daha şimdiden konuşulmaya başlandı. iPhone 12’de yakaladığı başarıyı iPhone 13 modelinde sürdürmeyi planlayan Apple, tanıtım tarihi ile de bilgi verdi.

iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi ile ilgili flaş iddia!

iPhone 13, tasarım konusunda ise oldukça yüksek beklenti oluşturdu. iPhone 12 modelinde de kullandığı eski kasa tasarım olan keskin ve köşeli tasarımı geliştirerek yeni modellerinde kullandı. Bu tasarım ile kullanıcılardan oldukça beğeni topladı. iPhone 12’de olduğu gibi dört farklı model ile piyasaya çıkacağı tahmin edilen iPhone 13’ün Eylül 2021’de satışa sunulması bekleniyor.

IPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

MacRumors’a konuşan Wedbush Analisti Dan Ives, Iphone 13’ün Eylül ayının son haftalarına doğru tanıtılacağını söyledi. Bu tarih Ekim ayını da ertelenebileceğini ifade etti. Iphone tanıtım lansmanıyla ilgili de detaylı rapor aldıklarını belirtti.

iPhone 13’ün bağlantı seçeneği ve depolama özelliğiyle ilgili bazı bilgiler sızdırılmıştı. iPhone 13’e dair söylentiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Apple telefon tanıtımlarını çoğunlukla Eylül aylarında yapmaktadır. Pandemiden dolayı herhangi bir erteleme söz konusu olmazsa Eylül ayında iPhone 13 ile ilgili bir tanıtım gelmesi bekleniyor.

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IPHONE 13 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

En önemli değişiklik şarj girişinin kaldırılması olacak. iPhone 12 ile birlikte kullanılmaya başlanan keskin ve köşeleri hatlar korunmaya devam edecek. Çentik özelliği kalıyor ancak diğer modellere göre biraz daha küçük bir şekilde yer alacak. Yeni modellerde olmayan parmak izi okuyucu özelliği, iPhone 13’de ekrana gömülü şekilde tekrar kullanılacak.

iPhone 13 ile birlikte şarj girişini tamamen kaldırmayı planlıyor. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 12 ile birlikte kutudan şarj adaptörü çıkma olayını tamamen kaldırmıştı ve Samsung gibi rakip teknoloji devleri de Apple gibi kutularından şarj aleti çıkmayacağını açıklamıştı. Bu hamlesi ile birlikte kablosuz şarja daha fazla önem vermesi beklenen şirket, akıllı telefonlarının kablolara ve adaptörlere olan bağımlılığını yavaş yavaş ortadan kaldırmayı planlıyor.

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iPhone 13, 12 serisi gibi dört farklı modelde satışa sunulacak. Bunlar; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.

Ekran yenileme hızının ise 120 Hz olacağı ve LTPO panel teknolojisine geçilecek. LTPO panel teknolojisi, ekran aktif olarak kullanılmadığında yenileme hızını 1 Hz’e kadar düşürecek. Ekran aktif olarak kullanıldığında ise yenileme hızı 120 Hz’e kadar çıkacak.

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Jon Prosser, geçtiğimiz günlerde atmış olduğu bir tweet ile iPhone 13 serisinde 1 TB depolama alanı kullanılmaya başlanılacağını iddia etti. Daha önce hiçbir akıllı telefonun 1 TB depolama alanı ile gelmediği düşünülürse, eğer bu gerçekleşirse fiyat olarak cep yakan iPhone’lara ulaşmamız biraz daha zor olabilir. Ancak şu ana kadar alınan bilgiler, iPhone 13 serisinin 128 GB, 256 GB ve 512 GB ile satışa çıkacağı oldu.

IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat konusunda ise genellikle sabit kalmayı seven Apple, iPhone 13 ile birlikte herhangi bir fiyat değişikliği yapmayı düşünmüyor. Bununla birlikte iPhone 13 mini modelinin 699 dolar başlangıç fiyatı ile gelmesi beklenirken, iPhone 13 799 dolar, iPhone 13 Pro 999 dolar, iPhone 13 Pro Max’in ise 1099 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

IPHONE 13 TANITIM VİDEOSU


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