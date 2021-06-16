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iPhone 13 özellikleri ve fiyatı! iPhone 13 ne zaman çıkacak?

16.06.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 12 modeli ile oldukça beğenilen Apple’ın, iPhone 13 modelini 2021’in Eylül ayında tanıtacağı açıklanmıştı. Eylül ayına az bir zaman kala, iPhone 13 ile ilgili de bilgiler sızdırılmaya başlandı. Birçok iddia ortaya atılırken, ortaya atılan bu iddialar sosyal medyada yankı uyandırdı. iPhone 13’ün bataryasının oldukça güçlü olacağı söyleniyor. Peki yeni iPhone 13 modelinin özellikleri ve fiyatı ne kadar?

iPhone 13 özellikleri ve fiyatı! iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Teknoloji devi Apple, 2021 yılının Eylül ayında iPhone 13 modelini tanıtacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise iPhone 13 modelinin özellikleri ile ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Eylül ayında iPhone 13 tanıtımını yapacağını duyuran Apple’dan yeni modelin görüntüleri sızdı. Sızan görüntülere göre iPhone 13 modelinin batarya kapasitesinin 4 bin mAh’ı aştığı görülüyor. Yine iddialara göre iPhone 13, iPhone 12 gibi 4 farklı modelde piyasaya çıkacak.

4 FARKLI MODEL
Yayınlanan son raporlara göre, Eylül ayında; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.

Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı belirtiliyor. Serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılacağı söyleniyor.

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Twitter hesabı üzerinden yeni iPhone 13 rengini paylaşan Ian Zelbo, daha önce de farklı detaylarıyla telefon serisine bakış atmamızı sağlamıştı.

DAHA FAZLA HAFIZA
iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Depolama seçeneklerine baktığımızda ise iPhone 13 mini ile iPhone 13'te 64 GB, 128 GB ya da 256 GB seçenekler bizleri karşılayacak.

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iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'te ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik versiyonlar olacak.

DAHA GÜÇLÜ BATARYA
Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.

iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyordu.

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DAHA KÜÇÜK ÇENTİK
Telefonun kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlayacak. Öte yandan en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması. Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz.

iPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 mini

  • 64GB: 700 dolar
  • 128GB: 750 dolar
  • 256GB: 800 dolar

iPhone 13

  • 64GB: 800 dolar
  • 128GB: 850 dolar
  • 256GB: 900 dolar

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iPhone 13 Pro

  • 128GB: 1050 dolar
  • 256GB: 1150 dolar
  • 512GB: 1350 dolar
  • 1TB: 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max

  • 128GB: 1150 dolar
  • 256GB: 1250 dolar
  • 512GB: 1450 dolar
  • 1TB: 1600 dolar

*Bu bilgilerin hepsi iddiadır. Apple iPhone 13 modeli ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.


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Apple
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