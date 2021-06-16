iPhone 13 özellikleri ve fiyatı! iPhone 13 ne zaman çıkacak?

Teknoloji devi Apple, 2021 yılının Eylül ayında iPhone 13 modelini tanıtacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından ise iPhone 13 modelinin özellikleri ile ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Eylül ayında iPhone 13 tanıtımını yapacağını duyuran Apple’dan yeni modelin görüntüleri sızdı. Sızan görüntülere göre iPhone 13 modelinin batarya kapasitesinin 4 bin mAh’ı aştığı görülüyor. Yine iddialara göre iPhone 13, iPhone 12 gibi 4 farklı modelde piyasaya çıkacak.

4 FARKLI MODEL

Yayınlanan son raporlara göre, Eylül ayında; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.

Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı belirtiliyor. Serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılacağı söyleniyor.

Twitter hesabı üzerinden yeni iPhone 13 rengini paylaşan Ian Zelbo, daha önce de farklı detaylarıyla telefon serisine bakış atmamızı sağlamıştı.

DAHA FAZLA HAFIZA

iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 4 GB, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.