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iPhone 13 Pro’nun panellerini Samsung üretecek

03.06.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, bir süredir Apple’ın iPhone ekranlarının ana tedarikçisi konumunda ve Koreli teknoloji devinin bu alandaki teknolojik ilerlemeleri sayesinde, yaklaşık 80 milyon adetlik siparişi bir kez daha güvence altına almayı başardı.

iPhone 13 Pro’nun panellerini Samsung üretecek

Apple, 2017’de üst düzey iPhone’ları için OLED ekranlara geçtiğinden beri, Samsung, şirketin en büyük OLED panel tedarikçisi oldu. Geçen yıl Apple’ın iPhone 12 serisi ile 120Hz ekranlar getirebileceği söylendi, ancak bu olmadı. Şimdi Samsung’un iPhone 13 serisi için 120Hz OLED ekranlar üretmeye başladığı bildiriliyor.

Başka bir deyişle, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max için beklenen 120Hz LTPO OLED panellerinin tamamı büyük olasılıkla Samsung tarafından teslim edilecek .Hızlı ve enerji tasarruflu LPTO OLED’lerin yalnızca üst düzey iPhone 13 modellerine ulaşacağı görülüyor. LG ve BOE, iPhone 13 ve 13 mini OLED ekran siparişlerinin geri kalanını dolduracak. LG Display’in yaklaşık 30 milyon adet sevk edeceği tahmin ediliyor.

Ancak iPhone 12 ailesi yakın zamanda üretimden kalkmayacağı için standart OLED panellere olan ihtiyaç da ortadan kalkmayacak. Bu yılın sonuna kadar Samsung 120 milyon OLED ekran gönderecek, LG Display 50 milyon paneli güvence altına alacak ve BOE son 9 milyonu teslim edecek. Sektör kaynakları ayrıca, bu yıl OLED panellerin üretiminin yaklaşık bir ay önce başladığını ve iPhone 13’ün normal Eylül lansmanına döneceğine dair daha önceki raporları doğruladığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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