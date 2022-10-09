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iPhone 14 sorunları kullanıcıları canından bezdirdi! Şikayetler sosyal medyayı salladı

09.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'sunu satın alan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden karşılaştıkları sorunlara dair şikayetler etmeye başladı. Kullanıcılar, sorunları ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee’nin Twitter gönderisinin altında sıraladı. Söylenenler epey bir dikkat çekici.

iPhone 14 sorunları kullanıcıları canından bezdirdi! Şikayetler sosyal medyayı salladı

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro satın alan kullanıcıların karşılaştıklarını söyledikleri şikayetler gelmeye devam ediyor. Yeni iPhone'lar daha taze çıkmışken cihaz aktivasyon sorunu ortaya çıkmıştı. Şimdi, kullanıcılar karşılaştıkları şikayetleri ünlü bir teknoloji YouTuber'ı olan Marques Brownlee'nin Twitter gönderisinin altına yazdı. Ortaya çıkan şikayetler listesi oldukça şaşırtıcı oldu.

ÜÇ HATA ÖNE ÇIKTI

Forbes'e göre, gönderiye yaklaşık 5.000 yanıt geldi ve ezici çoğunluk hatalardan şikayet etti. Özellikle üç hata ise ön plana çıktı.

Bunlardan ilki iPhone 14 kilit ekranı sorunlarıydı. iOS 16'da tüm iPhone modellerini etkileyen birçok hata bulunurken, gelen yanıtlara göre iPhone 14 ve iPhone 14 Pro kullanıcıları ise kilit ekranını özelleştirirken otomatik döndürme hatasıyla karşılaşıyor.

OLMAMASI GEREKEN YERLERDE GÖRÜNÜYOR

İkinci sırada ise iPhone 14 Pro'larda büyük çentiğin yerini alan Dinamik Ada (Dynamic Island) vardı. Kullanıcıların şikayetlerine göre iPhone 14 Pro'ların en önemli özelliği olan Dynamic Island, yanlış yerlerde görünebiliyor.

PİL TÜKETİMİ

Üçüncü sırada ise anormal pil tüketimi bulunuyor. iOS 16'daki pil sorunları hakkında başka iPhone kullanıcılarının da şikayetleri de var ancak iPhone 14 sahipleri aşırı pil tüketimi sorunu yaşıyor gibi. YouTuber Brownlee, bu sorundan muzdarip "endişe verici sayıda insan" olduğunu belirtiyor.

iPhone 14 Plus

Ancak YouTuber Brownlee, iPhone 14 Pro modellerindeki pil tüketiminin arkasında her zaman açık ekran (Always on Display) özelliğinin olabileceği düşüncesinde. Brownlee, "Her zaman açık ekranı devre dışı bıraktıktan sonra iPhone 14 Pro'larda daha iyi pil ömrü elde ettiğimi fark ettim" dedi.

DİĞER HATALAR

Brownlee'nin tweet'ine verilen yanıtlar arasında, Kontrol Merkezi'nde yaşanan hatalar ve otomatik odaklama sorunları hakkında da şikayetler bulunuyor. Ancak bunlar daha ufak bir grubu etkiliyor veya diğer sorunlar kadar büyük değiller gibi görünüyor. Brownlee ayrıca daha önce bildirilen CarPlay sorunlarından muzdarip olduğunu da söyledi.

Her ne kadar hatalar ve sorunlar yaşansa da iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini dünya çapında çok sayıda kişi kullanıyor ve bazıları hiçbir hatayla karşılaşmadan cihazlarını kullanabiliyor. Ancak bazıları da böyle can sıkıcı sorunlarla karşılaşabiliyor.

APPLE NE YAPACAK?

Apple'ın kısa bir süre içerisinde hataları ortadan kaldıracak iOS 16.0.3 güncellemesini yayınlayacağı düşünülüyor. Yeni özellikler de ekleyecek daha büyük bir güncelleme olan iOS 16.1'in ise ay sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
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