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iPhone 15 için forumlarda "USB-C powerbank" şikayeti: Kendini şarj edeceğine powerbank'i şarj ediyor!

02.10.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Apple bu yıl iPhone 15 serisine bir USB-C bağlantı noktası ekleyerek iPhone'ların USB-C kabloları, USB-C powerbank'ler ve daha fazlasıyla çalışmasını sağladı. Bazı USB-C powerbank'lerin ise Apple'ın iPhone 15'i ile düzgün çalışmadığı ve şarj sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı. Bazı forumlarda bu yönde şikayetlerin geldiği görüldü. İşte detaylar...

iPhone 15 için forumlarda "USB-C powerbank" şikayeti: Kendini şarj edeceğine powerbank'i şarj ediyor!

iPhone 15 bu kez USB-C powerbank'lerle ilgili olası bir sorun ile gündemde. MacRumors'un haberine göre, Reddit ve MacRumors forumlarında vurgulandığı gibi, mevcut tüm USB-C powerbank'ler, iPhone 15 modelleriyle kullanılamıyor.

iPHONE 15 POWERBANK'İ ŞARJ EDİYOR!

Bazı durumlarda iPhone 15 şarj olmuyor ya da iPhone 15 powerbank'i şarj ediyor.

Haberde, bir dizi farklı powerbank'in bundan etkilendiği ve piyasadaki çok sayıda powerbank nedeniyle çalışmayan modelleri listelemenin imkansız olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, çalışmayan powerbank'lerden birinin üreticisi ile iletişime geçen bir müşteriye, powerbank'in iPhone'u şarj etmesinin tek yolunun USB-A portunu kullanmak olduğunun söylendiği de bildiriliyor.

iPhone 15 modelleri USB-C bağlantı noktası üzerinden Apple Watch, AirPods veya başka bir iPhone'u şarj edebiliyor. Vu işlevin bazı powerbank'leri etkileme olasılığının olduğu söyleniyor.

Aynı haberde, Power Delivery özelliğine sahip USB-C powerbank'lerin çoğunun amaçlandığı gibi çalışıyor gibi göründüğü de ekleniyor.

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