iPhone 15 Pro, Apple'ın iPhone XS'ten bu yana çıkardığı en hafif Pro model olabilir!

Bloomberg'den Mark Gurman'ın yayınladığı rapora dayanarak, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde kullanılacağı söylenen titanyum çerçevenin, cihazları iPhone 14 Pro modellerinden yaklaşık %10 daha hafif hale getireceği iddia edildi.
Apple’ın cihazlar için teknik özellikler sayfasına göre, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sırasıyla 206 gram ve 240 gram ağırlığında. Söz konusu yaklaşık %10'luk bir ağırlık azaltımı iddiası eğer gerçekse, bu durumda iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max sırasıyla yaklaşık 185 gram ve 216 gram ağırlığında olacak. Bu da iPhone 15 Pro'yu 177 gram ağırlığındaki iPhone XS'ten bu yana en hafif Pro modeli haline getirecek. Aynı şekilde iPhone 15 Pro Max, 208 gram ağırlığındaki iPhone XS Max'ten bu yana en hafif Max modeli olacak.
Gurman, raporundaki iddiasında, kaynakların ağırlık azaltmanın "yaklaşık olarak' %10 oranında olacağını söylediğine değindi. Yani yaklaşık bir değer ifade ederek, kesin bir oran vermedi. Bu durum göz önüne alındığında, net bir şey söyleyebilmek için kesin rakamların görülmesi gerektiği görülüyor.
Ancak iPhone 15 Pro, 188 gram ya da daha ağır olduğu bir senaryoda dahi iPhone 11 Pro'dan bu yana en hafif Pro modeli olacak. Her halükarda, yaklaşan Pro modellerinin birkaç cihaz neslinin en hafifi olacağı öne sürülüyor.
iPhone X: 174 gram
iPhone XS: 177 gram
iPhone 11 Pro: 188 gram
iPhone 12 Pro: 189 gram
iPhone 13 Pro: 203 gram
iPhone 14 Pro: 206 gram
iPhone 15 Pro: 185 gram olacağı iddia ediliyor
iPhone XS Max: 208 gram
iPhone 11 Pro Max: 226 gram
iPhone 12 Pro Max: 228 gram
iPhone 13 Pro Max: 238 gram
iPhone 14 Pro Max: 240 gram
iPhone 15 Pro Max: 216 gram olacağı iddia ediliyor
Apple'ın iPhone 15 serisini 12 Eylül Salı akşamı (yarın) TSİ 20:00'de gerçekleştireceği "Wonderlust" etkinliğinde tanıtması bekleniyor.