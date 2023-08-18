iPhone 15 serisiyle ilgili olay iddia! Şarj süreleri kısalabilir

iPhone 15 35W'a kadar şarjı mı destekleyecek? iPhone 15 ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! İddiaların hızı eylül ayına yaklaşmamızla birlikte daha da yükselirken, şimdi yeni bir iddia daha geldi. Bu iddia da oldukça çarpıcı.

iPHONE 15 MODELLERİ DAHA YÜKSEK ŞARJ HIZLARINA SAHİP OLABİLİR

MacRumors'un haberindeki iddiaya göre; USB-C'ye geçişle birlikte, iPhone 15 modelleri 35W'a kadar daha yüksek şarj hızlarına sahip olabilir.

İddiaya göre 9to5Mac, sektör kaynaklarından iPhone 15 modellerinin "en azından bazılarının" bu daha yüksek watt değerinde şarj olabileceğini duyduğunu öne sürdü.

DOĞRUYSA ŞARJ SÜRELERİ KISALACAK

Şu anda, iPhone 14 modelleri maksimum 27W civarında şarj olabiliyor, Pro modelleri ise biraz daha hızlı şarj olabiliyor.

Bu değerin 35W'a çıkarılması ise şarj sürelerini hızlandıracak ve süreler kısalacak.

Apple artık iPhone ile birlikte bir güç adaptörü satmıyor, ancak şirket şu anda hızlı şarj amacıyla 20W+ bir şarj cihazı öneriyor. Eğer iPhone 15 modelleri 35W'a kadar şarjı desteklerse, Apple maksimum şarj hızı için 30W MacBook Air şarj cihazını veya 35W Çift USB-C şarj cihazını önermeye başlayabilir.

Bu yılın başlarında Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 15 modellerinin USB-C'ye geçiş nedeniyle daha yüksek şarj hızlarını destekleyeceğini, daha yüksek hızların, 20W güç adaptörü de dahil olmak üzere MFi sertifikalı USB-C şarj cihazlarıyla kullanılabileceğini iddia etmişti.

Apple'ın daha yüksek şarj hızlarını MFi sertifikalı kablolar ve şarj cihazlarıyla sınırlayacağına dair söylentiler de mevcut.

Aynı zamanda en yüksek şarj hızlarının iPhone 15 Pro modellerine ayrılmış olma ihtimali de bulunuyor.

Ancak unutmamakta fayda var: Apple henüz iPhone 15 serisinin tanıtmadığı için, söylenenlerin hepsi şimdilik iddiadan öteye geçemiyor.

