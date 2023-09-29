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  4. iPhone 15 sonrası iPhone SE 4 merak edilmeye başlandı! Bazı özellikleri sızdırılmış olabilir

iPhone 15 sonrası iPhone SE 4 merak edilmeye başlandı! Bazı özellikleri sızdırılmış olabilir

29.09.2023 10:18 | Son Güncelleme:
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iPhone 15 sonrası piyasaya sunulup sunulmayacağı merak edilen iPhone'lardan biri de iPhone SE 4. Apple'ın dördüncü nesil iPhone SE'sinde hem tasarım hem de donanım açısından önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Son dedikodularda ise bu beklentilerin gerçekleşeceği iddia ediliyor.

iPhone 15 sonrası iPhone SE 4 merak edilmeye başlandı! Bazı özellikleri sızdırılmış olabilir

iPhone 15 sonrası şimdi de iPhone SE 4'ün özellikleri ve fiyatı merak konusu oluyor. Ancak Apple henüz iPhone SE 4'ü tanıtmış değil. Bu da merakları giderek artırıyor. Apple'ın nasıl bir iPhone SE 4 modeli oluşturacağına dair birçok iddia ortaya atılıyor. Bu iddialardan sonuncusu iPhone SE 4'ün özelliklerini sıralıyor olabilir.

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iPhone SE 4'ün iPhone 14'ten türetilen yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor. İddialara göre iPhone SE 4, iPhone 14 kasasının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanacak ve muhtemelen iPhone 15 serisinin kavisli kenarlarına sahip olmayacak.

Yine iddiaya göre iPhone SE 4, iPhone 15 Pro modellerinde yer alan eylem düğmesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Cihazın arka yüzüne gelince iddiaya göre iPhone SE 4, üçüncü nesil iPhone SE'ye benzer bir düzende hizalanmış flaşlı tek bir kameraya sahip olacak. Ancak kamera çıkıntısının tasarımının belirsizliğini koruduğu, Apple'ın kamera çıkıntısı için aralarında küçük farklılıklar bulunan en az beş farklı tasarım geliştirdiği ve bunların iki ana kategoriye ayrıldığı iddia ediliyor.

Diğer bir iddiaya göre ise iPhone SE 4 OLED panele, 48 megapiksel arka kameraya, Touch ID yerine Face ID'ye sahip olabilir.

iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

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