iPhone 15 sonrası iPhone SE 4 merak edilmeye başlandı! Bazı özellikleri sızdırılmış olabilir

iPhone 15 sonrası şimdi de iPhone SE 4'ün özellikleri ve fiyatı merak konusu oluyor. Ancak Apple henüz iPhone SE 4'ü tanıtmış değil. Bu da merakları giderek artırıyor. Apple'ın nasıl bir iPhone SE 4 modeli oluşturacağına dair birçok iddia ortaya atılıyor. Bu iddialardan sonuncusu iPhone SE 4'ün özelliklerini sıralıyor olabilir.

İŞTE İDDİAYA GÖRE iPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ!

iPhone SE 4'ün iPhone 14'ten türetilen yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor. İddialara göre iPhone SE 4, iPhone 14 kasasının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanacak ve muhtemelen iPhone 15 serisinin kavisli kenarlarına sahip olmayacak.

Yine iddiaya göre iPhone SE 4, iPhone 15 Pro modellerinde yer alan eylem düğmesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Cihazın arka yüzüne gelince iddiaya göre iPhone SE 4, üçüncü nesil iPhone SE'ye benzer bir düzende hizalanmış flaşlı tek bir kameraya sahip olacak. Ancak kamera çıkıntısının tasarımının belirsizliğini koruduğu, Apple'ın kamera çıkıntısı için aralarında küçük farklılıklar bulunan en az beş farklı tasarım geliştirdiği ve bunların iki ana kategoriye ayrıldığı iddia ediliyor.

Diğer bir iddiaya göre ise iPhone SE 4 OLED panele, 48 megapiksel arka kameraya, Touch ID yerine Face ID'ye sahip olabilir.

iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.



