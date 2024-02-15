iPhone 3GS ne zaman çıktı? iPhone 3GS ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 3GS, Apple şirketinin geliştirip ürettiği akıllı cep telefonu modellerinden biri olarak bilinmektedir. Bu akıllı cep telefonu modeli, iPhone 3G iPhone modelinin yerine çıkan teknolojik bir cihazdır. Mobil dünya sürekli kendini yenileyen ve güncelleyen bir sisteme sahiptir. Bu yüzden çoğunlukla her sene bir önceki yıl çıkan cihazların daha üst bir modelleri piyasaya sunulmaktadır.

iPhone 3GS ne zaman çıktı?

Apple firmasının piyasaya sunduğu akıllı cep telefonu cihazlarından biri olan iPhone 3GS, iPhone 3G modelinden sonra çıkmıştır. Genellikle her sene Apple şirketi tarafından ABD’nin Kaliforniya bölgesinde bir konferans yapılmaktadır. Bu konferansın yapılmasının ana nedeni birçok yazılım geliştiricisine yeni çıkan yazılım veya cihazların tanıtılmasıdır. iPhone 3GS akıllı cep telefonu da ilk kez 8 Haziran 2009 senesinde WWDC 2009 etkinliği aracılığı ile mobil dünyasına tanıtılmıştır.

iPhone 3GS ilk çıktığında ne kadardı?

iPhone 3GS akıllı cep telefonu markalı modelin isminde yer alan S harfi İngilizce olarak Speed manasını taşımaktadır. Speed kelimesinin Türkçe karşılığı ise hız anlamına gelmektedir. Bu cihaz bir önceki cihaza nazaran özellikleri bakımından daha hızlıdır. iPhone 3GS kaç dolardan çıktı konusu ise kullanıcılar için ayrı bir öneme sahiptir. Tanıtımdaki satış fiyatı 16GB'lık modeli için 599 dolar olan bu cihazın ülkemizdeki satış fiyatının ise 1535 TL olarak belirlendiği söylenmektedir.

iPhone 3GS özellikleri nelerdi?

iPhone 3G akıllı cep telefonu modelinin yerine çıkan bu cihaza birçok farklı özellik eklenmiştir. Bir ara model olarak da tabir edilen iPhone 3GS akıllı cep telefonu, piyasaya sunulduğu andan itibaren 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından satın alınmış bir cihazdır. 2009 senesinde çıkan iPhone 3GS özellikleri ise genel olarak şu şekildedir:

3 megapiksel arka kamera (1 tane)

Dokunmatik ekran

3.5 inç ekran

320 X 480 ekran çözünürlüğü özelliği

600 MHz ARM Cortex-A8 CPU

Tek çekirdek CPU

PowerVR SGX535 GPU

Video çekme özelliği

Dâhili depolama alanı açısından 8 GB, 16 GB ve 32 GB seçenekleri

256 MB RAM

1219 mAh batarya

Yüksekliği 115.5 mm, kalınlığı 12.3 mm ve genişliği 62.1 mm

135 gram ağırlık

Çizilme gibi durumlara karşı koruma

Çok noktalı dokunma özelliği

Pil çıkarma özelliğine sahip değil

3.5 mm stereo kulaklık girişi





