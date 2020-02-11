iPhone 9'un fiyatı belli oldu! İşte iPhone 9'un fiyatı...

Apple iPhone 9 için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Daha önce iPhone SE 2 olarak anılan iPhone 9, şimdilerde sadece iPhone 9 ismiyle anılmaya başlasa da hakkındaki iddialar bitmek bilmedi. Son olarak, cihazın fiyatına dair bilgiler de açığa çıktı. Görünüşe göre güçlü olduğu kadar ucuz bir iPhone 9 ile tanışmamız oldukça yakın.

İŞTE İPHONE SE 2 DİYE ANILAN İPHONE 9'UN FİYATI

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için başarılı tahminler yapmış olan Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın yeni iOS akıllı telefonu iPhone 9 399 dolardan (yani güncel kur ile yaklaşık 2400 lira) satışa çıkacak. Fast Company'den gelen bir başka rapor ise Ming-Chi Kuo'nun bu iddiasını doğruluyor zira Fast Company de iPhone 9'un fiyatının 399 dolardan başlayacağını söylüyor ve haber kaynağının Apple'a yakın bir kaynak olduğunun altını çiziyor.

KORONAVİRÜS SALGINI İPHONE 9 ÜRETİMİNİ VURABİLİR

Yeni iPhone SE olacak olan iPhone 9, görünüşe göre oldukça uygun bir fiyat ile satışa çıkacak. Bu durum, bazı ülkelerde -ki buna bizim ülkemiz de dahil- iPhone 9 satışlarında patlama yaşanmasına sebep olabilir. Yani çok yakın bir zamanda sokakta, evde, okulda veya metrobüste uygun fiyatlı iPhone 9'lar görebiliriz. Tabi bunun için önce Apple'ın iPhone 9'u resmi olarak üretmeye başlaması ve tanıtması gerek. Fakat, Çin'de yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın Çin'deki üretim partneri Foxconn, işçilerine evlerinde kalmalarını söylerek işe gelmemelerini istedi. Hal böyle olunca, Apple'ın Çin'de yeni bir iPhone 9 için üretim yapması da hayli zor görünüyor.