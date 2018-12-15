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iPhone ekran görüntüsünü kullanarak Tweet atmış!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.12.2018 08:30 | Son Güncelleme

Samsung’un iPhone faciasına bugün bir yenisi daha eklendi. Güney Koreli firmanın, Pokemon Go’nun sükse yaptığı sıralar iPhone ekran görüntüsünü kullanarak iPhone ile Tweet attığı ortaya çıktı!

iPhone ekran görüntüsünü kullanarak Tweet atmış!

Samsung’un iPhone ile olam imtihanına bugün bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli firma iPhone ile Tweet atmış ve bu olayın fark edilmesinin ardından hesap kapatılmıştı. Daha sonra ise firmanın Türkiye hesabının da böyle bir şey yaptığı ortaya çıkmıştı. Son olarak ise sahte ürün satan Supreme ile Güney Kore merkezli firma işbirliği yapmış ve olay olmuştu.

Bugün bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Samsung’un Singapur hesabınından, Pokemon Go’yu ön plana çıkarmak için 2016 yılının Ağustos ayında tweet atıldığı ortaya çıktı. Ancak bu tweet’te iki tane hata bulunuyor.

Birincisi bu tweetteki ekran görüntüsü bariz bir şekilde iPhone’dan alınmış. İkincisi ise bu tweet iPhone ile atılmış.
iPhonedo’nun firmayı etiketleyip uyarmasına rağmen henüz bu tweetler silinmiş değil. Bakalım Güney Koreli firma, ilerleyen günlerde böylesine basit hatalar yapan sosyal medya ekibi için bir aksiyon alacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon

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