iPhone ile çekilmiş en iyi 10 fotoğraf

Yarışma kapsamında dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, Instagram veya Twitter üzerinde #ShotOniPhone etiketini kullanarak çektikleri fotoğrafları göndermişti. Kazanan karelerin belirli şehirlerde Apple perakende mağazalarında ve çevrimiçi reklam panolarında yer alacağı belirtildi.