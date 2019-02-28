Yarışma kapsamında dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, Instagram veya Twitter üzerinde #ShotOniPhone etiketini kullanarak çektikleri fotoğrafları göndermişti. Kazanan karelerin belirli şehirlerde Apple perakende mağazalarında ve çevrimiçi reklam panolarında yer alacağı belirtildi.
iPhone ile çekilmiş en iyi 10 fotoğraf
ABD'den yarışmacı Alex Jiang'in iPhone XS Max telefonuyla çektiği fotoğraf.
Shot on iPhone Challenge yarışmasının kazananlarından İsrailli Dina Alfasi'nin iPhone X ile çektiği kare.
ABD'den yarışmacı LieAdi Darmawan'ın iPhone XS ile çektiği fotoğraf.
ABD'den yarışmacı Andrew Griswold'un iPhone XS ile çektiği kare.
Kazananlarından ABD'li yarışmacı Blake Marvin'in iPhone XS Max ile çektiği kare.
ABD'li kullanıcı Bernard Antolin'in iPhone XS Max telefonuyla çektiği fotoğraf.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Almanya'dan yarışmacı Robert Glaser'in iPhone 7 ile çektiği fotoğraf.
Belaruslu kullanıcı Nikita Yarosh'un iPhone 7 ile çektiği fotoğraf.
Singapurlu yarışmacı Darren Soh'un iPhone XS Max ile çektiği kare.
ABD'lı yarışmacı Elizabeth Scarrott'un iPhone 8 Plus telefonuyla çektiği fotoğraf.
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