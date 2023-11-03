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iPhone kullanıcıları dikkat: iOS 17.2 öncesi iOS 17.1.1 yolda!

03.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Apple'ın iPhone için iOS 17.2 güncellemesinden önce, iOS 17.1.1 güncellemesini yayınlamaya hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca bu iddiaya göre teknoloji devi şirket, iOS 17.1.1 güncellemesini test ediyor.

iPhone kullanıcıları dikkat: iOS 17.2 öncesi iOS 17.1.1 yolda!

iOS 17.2 güncellemesi merakla bekleniyor. Ancak Macrumors, analiz kayıtlarında yer alan yazılım kanıtlarına dayanarak, Apple'ın iPhone için iOS 17.1.1 güncellemesini dahili olarak test ediyor gibi göründüğünü öne sürdü. Yani iOS 17.2'den önce iOS 17.1.1 güncellemesi yolda olabilir. Merak edilen konu ise iOS 17.1.1'nin ne veya nelere odaklanacağı.

iOS 17.1.1 İLE İLGİLİ DETAYLAR!

Habere göre iOS 17.1.1, hata düzeltmelerine odaklanacak. Güncellemenin tam olarak hangi sorunları ele alacağı belli değil ancak bazı tahminler mevcut.

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Tahminler, güncellemenin Apple'ın ilk iOS 17.2 beta sürümünde kullanıma sunduğu Wi-Fi bağlantı sorunları için düzeltmenin aynısını içerebileceği ve iPhone'ların gece boyunca geçici olarak kapanmasına neden olan bir sorunu çözebileceği yönünde.

Öte yandan Apple'ın iPhone 15 serisini etkileyen BMW kablosuz şarj sorununu da bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlayacağı bir güncellemeyle çözme sözü verdiği ancak bu düzeltmenin iOS 17.1.1'e dahil edilip edilmeyeceği henüz bilinmediği belirtiliyor.

iOS 17.1.1'in önümüzdeki bir veya iki hafta içinde kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Günlük uygulaması, iPhone 15 Pro modellerinde Eylem düğmesi için Çeviri seçeneği gibi yenilikler katacak iOS 17.2 ise beta test aşamasında ancak aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

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