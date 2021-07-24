iPhone kullanıcılarına gönderilen 'Evde Kal Türkiye' acil durum uyarısı tepki topladı

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'de yaşayan iPhone kullanıcılarına 'Evde Kal Türkiye' uyarısı ile acil durum bildirimi gönderildi.

Sosyal medyada kullanıcılar, uyarı ile beraber çok yüksek bir sesle alarm çaldığını belirterek tepkisini ortaya koydu.

Cumartesi sabah 09:45 gibi alarmın çaldığını belirten çok sayıda kişi, yüksek sesle çalan acil durum bildiriminin korkuttuğunu belirterek denemenin daha önce uyarı yapılmadan gerçekleşmesini eleştirdi.

Twitter'da en çok konuşulan etiket haline gelen #evdekaltürkiye bildiriminin bazı telefon kullanıcılarına gelmediği de konuşuluyor.

Apple'a göre hükümetler acil durum uyarılarını bir telefon şebekesine ait SIM kartı olan kullanıcılara gönderebiliyor.

'Test Alert Notification' adındaki uygulama telefonların ayarlar kısmındaki bildirimler bölümünden kapatılabiliyor.

İngiltere'de denemeler mayıs ayında başladı

Benzer bir test uygulamasına İngiltere de East Suffolk bölgesinde mayıs ayında başladı.

Bu uygulamanın başarılı olması üzerine hükümet Reading şehrinde de haziran ayında bir deneme gerçekleşti.

İngiltere'de bu denemelerden önce vatandaşlar uyarıldı.

İngiltere hükümeti, felaket durumlarında vatandaşlarına acil durum uyarısı gönderme uygulamasının yazın başlayacağını duyurmuştu.

Uyarıların gönderilebileceği acil durumlar arasında sel, yangın, patlama, terör saldırısı ve kamu sağlığını tehdit eden acil durumlar gösteriliyor.

Yakınınızda hayatınızı tehdit eden bir durum varsa bu bildirimin gönderileceğini belirten İngiltere hükümeti, gelen uyarıda nasıl güvende kalabileceğinize dair bir yönlendirmenin de olacağını aktardı.

İngiltere hükümetinin bilgilendirmesine göre bu uyarılar iOS 14.5 yazılımı ve sonrası olan iPhone telefonlarda ve Android 11 ya da sonra çıkan işletme sistemini kullanan Android telefonlara gelebilecek.

Bu uyarının gönderilmesi için hükümetin telefon numaralarını bilmesi gerekmiyor.

ABD de deprem gibi bazı doğal felaketler durumlarında bu uygulamayı devreye sokuyor.

ABD'de aynı zamanda "America's Missing: Broadcast Emergency Response" (AMBER) uygulaması kapsamında da uyarılar gelebiliyor.

AMBER alarmı bir çocuk kaçırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu düşünülüyorsa bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına gönderiliyor.

Apple da acil durum uygulamalarının yaşadığınız bölgede bir tehlike olması takdirinde hükümet ya da yerel yönetim tarafından gönderilebileceğini, olağanüstü hava koşullarının ve kamu güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkması halinde kullanılabileceğini aktarıyor.

