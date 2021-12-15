iPhone'larda mirasçı nasıl yapılır? Apple kullanıcıları artık 'mirasçı' atayabilecek

Apple'ın vaat ettiği Digital Legacy özelliği iOS 15.2 güncellemesinin bir parçası olarak geldi. Dijital Miras özelliği, kullanıcıların biriktirdiği bilgilerin öldükten sonra kaybolmasının önüne geçilmek için geliştirildi. İşte merak edilenler...

iPHONE DİJİTAL MİRAS NEDİR?

Yeni güncelleme iOS 15.2 ile Apple kullanıcıları, öldükten sonra arkadaşını ve ailesini verilerine erişme izni verebilecek. Dijital Miras ile belirlenen kişilere iCloud'da depolanan fotoğrafları, notları, kişileri, takvimleri, e-postaları, iCloud Drive dosyalarını, yedeklemeleri, sağlık verilerini ve hatta Safari Yer İmleri aktarılabiliyor. Dijital Mirasçı, kullanıcının tüm verilerine erişebilecek.

Verilere erişilmesi için iPhone kullanıcısının öldüğünün kanıtlanması gerekli. Dijital Miras özelliğinin fikir babası GoodTrust’un CEO’su Steiber, "Birçok durumda Apple, Apple'a ölen kişinin sahip olduğu fotoğrafları hayatta kalan aileye teslim etmesi talimatını veren bir mahkeme emri gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

iPHONE DİJİTAL MİRAS NASIL YAPILIR?

Dijital miraz özelliği, iphone kullanıcısı öldüğünde onun verilerine erişmesi için ailesinden birine yetki verir. Bu yetkiyi iPhone kullanıcısı ayarlar. Dijital Miras için iPhone'a iOS 15.2 yüklenmeli. İşte Dijitak Miras özelliğini aktif etme aşamaları:

Ayarlar uygulamasını açın

En üstte adınıza dokunun

Şifre ve Güvenlik Seçin

Dijital Miraşçı (Legacy Contact) dokunun

Dijital Miraşçı Ekle'yi seçin ve istemleri izleyin.

DİJİTAL MİRAS İPTAL EDİLİR Mİ?

Dijital Miras için seçtiğiniz kişileri kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın

En üstte adınıza dokunun

Şifre ve Güvenlik Seçin

Eski Kişi (Legacy Contact) dokunun

Kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin

Kişiyi Kaldır'a dokunun

