iPhone'larda mirasçı nasıl yapılır? Apple kullanıcıları artık 'mirasçı' atayabilecek

Apple'ın vaat ettiği Digital Legacy özelliği iOS 15.2 güncellemesinin bir parçası olarak geldi. Dijital Miras özelliği, kullanıcıların biriktirdiği bilgilerin öldükten sonra kaybolmasının önüne geçilmek için geliştirildi. İşte merak edilenler...
Yeni güncelleme iOS 15.2 ile Apple kullanıcıları, öldükten sonra arkadaşını ve ailesini verilerine erişme izni verebilecek. Dijital Miras ile belirlenen kişilere iCloud'da depolanan fotoğrafları, notları, kişileri, takvimleri, e-postaları, iCloud Drive dosyalarını, yedeklemeleri, sağlık verilerini ve hatta Safari Yer İmleri aktarılabiliyor. Dijital Mirasçı, kullanıcının tüm verilerine erişebilecek.
Verilere erişilmesi için iPhone kullanıcısının öldüğünün kanıtlanması gerekli. Dijital Miras özelliğinin fikir babası GoodTrust’un CEO’su Steiber, "Birçok durumda Apple, Apple'a ölen kişinin sahip olduğu fotoğrafları hayatta kalan aileye teslim etmesi talimatını veren bir mahkeme emri gerektirebilir" ifadelerini kullandı.
Dijital miraz özelliği, iphone kullanıcısı öldüğünde onun verilerine erişmesi için ailesinden birine yetki verir. Bu yetkiyi iPhone kullanıcısı ayarlar. Dijital Miras için iPhone'a iOS 15.2 yüklenmeli. İşte Dijitak Miras özelliğini aktif etme aşamaları:
Ayarlar uygulamasını açın
En üstte adınıza dokunun
Şifre ve Güvenlik Seçin
Dijital Miraşçı (Legacy Contact) dokunun
Dijital Miraşçı Ekle'yi seçin ve istemleri izleyin.
Dijital Miras için seçtiğiniz kişileri kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Ayarlar uygulamasını açın
En üstte adınıza dokunun
Şifre ve Güvenlik Seçin
Eski Kişi (Legacy Contact) dokunun
Kaldırmak istediğiniz kişiyi seçin
Kişiyi Kaldır'a dokunun
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