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iPhone'ların hiç bilinmeyen özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Az sonra öğreneceğiniz özellikler iPhone kullanan kişilerin pek bilmediği; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacağını gösteriyor. İşte iPhone'un az bilinen özellikleri...

İşte her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken özellikler.

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

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Önce arama butonuna basıyoruz.
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Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz.
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Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.
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Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...
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Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.
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Ardından gelen ekran ise böyle...
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Şimdi de Serving Cell Meas seçeneğine dokunun.
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Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var.
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rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.
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Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!
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Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.
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Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.
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Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!
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Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?
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Önce Ayarlar altından Genel'e girin.
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Daha sonra Klavye'yi seçin.
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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
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Bitti'ye basın...
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Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.
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Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.
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Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.
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İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade!
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iPhone gizli özellik akıllı telefon

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