iPhone'ların hiç bilinmeyen özellikleri

İşte her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken özellikler.

İşte iPhone'ların bilinmeyen müthiş özelliği

1 / 24 Önce arama butonuna basıyoruz.

2 / 24 Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz.

3 / 24 Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz.

4 / 24 Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle...

5 / 24 Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.

6 / 24 Ardından gelen ekran ise böyle...

7 / 24 Şimdi de Serving Cell Meas seçeneğine dokunun.

8 / 24 Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var.

9 / 24 rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.

10 / 24 Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!

11 / 24 Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

12 / 24 Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.

13 / 24 Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!

14 / 24 Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?

15 / 24 Önce Ayarlar altından Genel'e girin.

16 / 24 Daha sonra Klavye'yi seçin.

17 / 24 Ardından da Klavyeler bölümüne girin.

18 / 24 Ardından da Klavyeler bölümüne girin.

19 / 24 Ardından da Klavyeler bölümüne girin.

20 / 24 Bitti'ye basın...

21 / 24 Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.

22 / 24 Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.

23 / 24 Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.