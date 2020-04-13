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iPhone'ların üreticisi Foxconn'un satışları sert düşüşle karşı karşıya

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Borsaya bildirimde bulunan Foxconn, satışları ile 347,7 milyar dolarda kaldı. Bu, geçen 2019 yılının aynı döneminde 376,6 milyar civarındaydı. 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam satış rakamı 929,7 milyar dolar olarak belirlendi. Gerçekleşen satış rakamları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 civarında negatife geçti.

iPhone'ların üreticisi Foxconn'un satışları sert düşüşle karşı karşıya

Şirketin bu kadar sert düşüşler yaşamasındaki en büyük etken hiç şüphesiz akıllı telefon üretimi ile ilgili. Bildiğiniz üzere Foxconn Apple gibi kuruluşlara bile akıllı telefon konusunda destek hizmetleri veriyor. Şimdi ise akıllı telefon üreticilerinin zor durumda olduğu düşünülürse, şirketin satış rakamlarındaki bu negatif ivme normal karşılanabilir.

AKILLI TELEFON SATIŞLARI YÜZDE 38 DÜŞMÜŞTÜ

Akıllı telefon satışlarına bir göz atmak daha kesin veriler ortaya koyacaktır. Örneğin dünya genelinde akıllı telefon satışı yaklaşık olarak yüzde 38 oranında düştü. Bu durumda Apple hisselerinin %5 artış yaşaması normal karşılanmayabilir. Ancak bildiğiniz üzere Apple sadece akıllı telefon satışı yapmıyor. Aynı zamanda çeşitli online hizmetler de sunuyor.

Bütün büyük teknoloji şirketleri kendisini yeni duruma göre belirli bir pozisyona yerleştirdi. Ancak Foxconn şirketi henüz bununla ilgili net bir pozisyon açıklaması gerçekleştirmedi. Birçok kişi şirketin nasıl bir strateji izleyeceğini merakla bekliyor. Sizce Foxconn bu durumdan nasıl kurtulabilir?

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Anahtar Kelimeler:
foxconn iPhone Apple akıllı telefon

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