HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Flaş gelişme! AB onayladı: Akıllı telefonlarda tek tip şarj girişi dönemi

Flaş gelişme! AB onayladı: Akıllı telefonlarda tek tip şarj girişi dönemi

24.10.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek tip şarj girişi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeye son onayı verdi. Böylece AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi.

Flaş gelişme! AB onayladı: Akıllı telefonlarda tek tip şarj girişi dönemi

Akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartında flaş gelişme yaşandı. AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tek tip şarj düzenlemesine son onayı verdi.

YENİ STANDART USB-C OLACAK

AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan düzenlemenin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı. Buna göre;

  • Taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.
  • 2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.
  • Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.
  • Yeni cihaz alımlarında kablo ve şarj aleti satın almak gerekmeyecek.
  • Mevcut kablo ve şarj aletleri farklı cihazlarda kullanılabilecek.
  • Düzenleme, 2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

USBc

Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Bu uygulamaları hemen silinDikkat! Bu uygulamaları hemen silin
Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit olduCinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu
Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

Erdoğan rica etti, Yıldırım'ın ameliyatını Özkan yaptı!

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.