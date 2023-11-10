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iPhone SE 4'ün tasarımı için yeni bir iddia daha ortaya atıldı! "Hangi modele benzeyecek?" sorusu yanıt bulmuş olabilir

10.11.2023 18:17 | Son Güncelleme:
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iPhone SE 4'ün özellikleri, fiyatı ve özellikle de tasarımı merak konusu. iPhone SE 4'ün nasıl olacağıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, yeni bir iddia dikkat çekti... Bu iddia, iPhone SE 4'ün tasarımıyla ilgili çıktı! İddiaya göre iPhone SE 4'ün tasarımının hangi modele benzeyeceği ortaya çıkmış olabilir.

iPhone SE 4'ün tasarımı için yeni bir iddia daha ortaya atıldı! "Hangi modele benzeyecek?" sorusu yanıt bulmuş olabilir

iPhone SE 4 ile ilgili son durum merak ediliyor. Apple'ın uygun fiyat odaklı iPhone serisinin bir devamı niteliğinde olacağı düşünülen 4. nesil iPhone SE'nin üçüncü nesil iPhone SE'nin yerini alması bekleniyor. Hal böyle olunca şu şekilde sorular da yer alıyor: Fiyatı nasıl olacak, tek kamera kurulumunu koruyacak mı, çentik yer alacak mı? Bunlardan en önemlisi ise tasarımı hangi modele benzeyecek? Son bir iddiayla bu önemli sorunun yanıtı ortaya çıkmış olabilir.

iPHONE SE 4, iPHONE 14'E BENZEYEBİLİR

MacRumors, önceki makalesinde yer alan iddiaları daha da doğrulayan ek bilgiler aldığını belirterek iPhone SE 4 ile ilgili yeni iddiaları paylaştı.

İddiaya göre Apple, dördüncü nesil iPhone SE'nin gelişiyle birlikte, iPhone SE'nin önceki iki nesli için kullanılan iPhone 8 tarzı eski tasarımı emekliye ayırmayı planlıyor. iPhone SE 4'ün bu tasarım yerine iPhone 14'e çok benzeyen daha modern bir görünüme ve artırılmış ekran boyutuna sahip olacağı iddia ediliyor.

iphone 144

(iPhone 14)

İddiaya göre iPhone SE 4, iPhone 14 kasasının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanacak. Öte yandan iPhone SE 4'ün boyutlarının iPhone 14'ün boyutlarıyla birebir örtüştüğü söyleniyor.

Aynı iddialara göre iPhone SE 4'te Touch ID olmayacak, bunun yerine Face ID hizmet verecek.

TEK KAMERA MI OLACAK?

iPhone SE 4'ün 165 gram ağırlığında olması, yani iPhone 14'ten yaklaşık 6 gram daha hafif olması bekleniyor. Ağırlıktaki değişikliğin Apple'ın cihaz için planladığı tek kameralı tasarımın bir sonucu olduğu iddia ediliyor. Evet, iddialara göre iPhone SE 4 de tek kameraya sahip olacak. Bu kameranın da "Portland" kod adıyla geliştirilen 48 megapiksellik bir kamera olduğu söyleniyor.

Habere göre iPhone SE 4'ün prototipleri iPhone 14'te bulunan Midnight (Gece Yarısı) renk seçeneğine çok benzeyen siyah renkte görüldü. Bu, Apple'ın dördüncü nesil iPhone SE'de sunmayı planladığı renk seçeneklerinden birinin siyah olacağını düşündürüyor.

ÖNCEKİ MODELLERDEN AYIRAN İKİ ÖNEMLİ ÖZELLİK İLE GELEBİLİR

Aynı zamanda iddiaya göre iPhone SE 4'ün kasa boyutları iPhone 14 ile aynı kalsa da, cihaz onu önceki iPhone SE modellerinden büyük ölçüde ayıran iki önemli özelliği beraberinde getirecek: bir Eylem düğmesi ve bir USB-C bağlantı noktası.

Görünüşe göre iPhone 15 Pro modellerinde yer alan Eylem düğmesi, iPhone SE 4 modelinde de karşımıza çıkabilir. Elbette bu bir olasılık.

OLASI ÇIKIŞ TARİHİ

Dördüncü nesil iPhone SE'nin potansiyel çıkış tarihinin 2025 olduğu öne sürülüyor. Yani model, 2025'te çıkabilir.

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