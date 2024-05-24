iPhone'umu Bul kapatma: iPhone'umu Bul nasıl kapatılır?

Kullanıcılar çoğunlukla iPhone ve diğer Apple cihazlarını kaybettiklerinde, cihazlarının bulunmalarını kolaylaştıran "iPhone'umu Bul" özelliğini aktifle hâle getirirler. Ancak, iPhone'umu Bul özelliği herkes tarafından tercih edilmeyebilir ve bu özellik bazen kapatılmak istenebilir.

Bu özellik, dışarıda, ev içerisinde veya herhangi bir yerde kaybedilen ya da bulunamayan telefonunun kapalı olsa bile bulanabilmesini sağlar. Ayarlar bölümünde bulunan Bul özelliğiyle, Bul uygulamasını kullanarak ya da iCloud.com sitesindeki "Bul" bölümüyle kaybedilen cihazlar bulunabilir ve mevcut konumlar aile ve arkadaşlar ile paylaşılabilir.

iPhone'umu Bul'u nasıl kapatırım?

Günümüzde akıllı telefonların kaybedilmesi, kullanıcıların başına gelebilecek en kötü durumlardan bi tanesidir. Bu sorun yalnızca ekonomik bir problem değildir, aynı zamanda içerisinde pek çok kişisel ve hassas bilginin yer aldığı cihazların başkalarının eline geçmesi gizlilik problemi de doğurmaktadır.

Apple’ın kullanıma sunduğu iPhone'umu Bul özelliği sayesinde, iPhone’ların nerede olduğu bilinebilir. Ayrıca iPhone’umu Bul özelliği aktifken, diğer bir kişi bilinen yöntemleri kullanarak cihazı sıfırlayamaz. Bu da cihazın diğer insan tarafından kullanılamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla iPhone’umu Bul özelliğinin önemli faydaları bulunmaktadır. Bazı istisnai durumlar hariç olmak üzere bu özelliğin aktif olarak kullanılması önerilmektedir.

iPhone'umu Bul'u nasıl kapatırım diye merak eden kişilerin iPhone'umu Bul kapatma işlemi için ise aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

iPhone üzerinden "Ayarlar" bölümüne girilir.

Menünün en üst kısmında yer alan kişisel bilgiler bölümüne dokunulur.

Burada yer alan "Bul" sekmesine tıklanır.

"iPhone’umu Bul" sekmesine girilir.

iPhone’umu Bul seçeneği “Kapalı” hâle getirilir.

Ayarları kaydetmek için Apple Kimliği bilgileri girilir.

Yukarıdaki adımlar takip edilerek iPhone cihazlar bulunan iPhone’umu Bul özelliği geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakılabilir.





