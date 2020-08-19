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  4. iPhone üreticisi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

iPhone üreticisi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

19.08.2020 23:40 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Apple, borsalarda değeri 2 trilyon doları aşan ilk Amerikan şirketi oldu.

iPhone üreticisi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Teknoloji devi Apple, borsalarda değeri 2 trilyon doları aşan ilk Amerikan şirketi oldu.

Apple 2018'de de piyasa değeri trilyon doları aşan ilk şirket olmuştu.

Şirketin hisseleri ABD piyasalarında Çarşamba sabahı 467,77 dolara ulaştı.

Dünyada değeri 2 trilyonu aşan ikinci şirket, Aralık ayında hisselerinde halka arz başlatan devlet destekli Saudi Aramco olmuştu. Ancak petrol devi Aramco'nun değeri daha sonra 1,8 trilyon dolara geriledi.

Temmuz sonunda iPhone üreticisi Apple, dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kalmasına ve Çin ile bağlantılarından dolayı siyasi baskı altında olmasına rağmen Apple'ın hisseleri bu yıl yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen teknoloji firmaları süreçten kazançlı çıktı ve ABD'deki resesyona rağmen son haftalarda hisselerinde artış oldu.

Apple'ın ardından 1,7 trilyon dolar ile piyasa değeri en yüksek Amerikan şirketi Amazon.

Piyasa uzmanları, Apple'ın merakla beklenen 5G iPhone ürünlerinin tüketici talebini daha da artıracağını belirtiyor.

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