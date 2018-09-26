Apple'ın geçtiğimiz haftalar düzenlediği etkinlik kapsamında tanıtılan iPhone XR'ın üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Pegatron adlı şirketin gelen yoğun talep karşısında zorlanması üzerine siparişler ile Foxconn şirketi ilgilenecek.
Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple, 12 Eylül'de tanıttığı iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerine nazaran daha makul bir fiyat etiketiyle piyasaya sunacağı iPhone XR'ı tüketicilerden büyük ilgi gördü. Gelen haberler 23 Ekim'de piyasaya sürülmesi beklenen cihazın üretiminde sıkıntılar yaşandığı ve Apple'ın krizi çözmek için devreye girdiği yönünde.
Apple, iPhone XR'ın üretiminden sorumlu olan Pegatron şirketinden vazgeçmiş gibi duruyor. XR üretimleri artık Foxconn'a emanet edilmiş durumda.
iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!
Siparişlerin büyük kısmını alan Tayvan merkezli Pegatron'un fabrikada yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretimi ağırdan alması anlaşılan Apple'ın hoşuna gitmemiş durumda. Bu durum karşısında Apple da olası bir gecikmeyi önlemek adına radikal bir karar alarak siparişlerin büyük bir kısmını Foxconn şirketine kaydırdığı belirtildi.
Yayınlanan raporlara göre Apple'ın başlangıçta Pegatron'a LCD ekranlı iPhone XR için daha fazla sipariş verdiği ve şirket üretimin yüzde 50-60'ını üstlenmiş durumdayken Foxconn'un ise yüzde 30'luk bir sipariş aldığı belirtiliyor. Pegatron'un düşük verimle ve zorlanarak çalıştığını gören Apple siparişleri yüzde 30'un altına çekerek, geri kalan kısmı Foxconn'a emanet etti.
Konu hakkında henüz Apple tarafından bir açıklama gelmiş değil. Bakalım yoğun talep üzerine Foxconn işin altından kalkabilecek mi göreceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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