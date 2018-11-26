iPhone Xs ve Xs Max Türkiye’de ne kadar satar?

Bir süredir merakla beklenen iPhone XS Türkiye fiyatı ve iPhone XS Max Türkiye fiyatı nihayet netlik kazandı.
Hatırlanacağı üzere Apple yeni nesil iPhone modellerini geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği etkinlikle tanıtmıştı. iPhone XS ve XS Max hemen etkinlik akabinde ön siparişe sunulmuş ve Eylül bitmeden raflardaki yerini almıştı. iPhone XR içinse Ekim sonuna kadar beklemek zorunda kalmıştık.
Apple etkinlik esnasında yılbaşına kadar yeni iPhone modellerinin satışa sunulacağı ülkeleri açıklamıştı. Açıklanan ülkeler arasında Türkiye yer almıyordu. Fakat geçtiğimiz gün Apple Store Türkiye sayfasında sürpriz bir şekilde iPhone XS için “30 Kasım’da sizinle” ifadesi kullanıldı.
30 Kasım’da satışa sunulacak olan iPhone XS Türkiye fiyatı da böylelikle netleşmiş oldu.
Beklenenden düşük, genel olarak yüksek
Peki iPhone XS Türkiye fiyatı beklentileri ne derece karşıladı? Hatırlanacağı üzere Apple’ın son zamları sonrası iPhone 8 Plus fiyatı bile 7500TL seviyesine yükselmişti. Bu doğrultuda yeni iPhone XS Max Türkiye fiyatı için 14.000TL’ye varan rakamlar telaffuz edilmeye başlanmıştı.
Hemen belirtelim. iPhone XS Max Türkiye fiyatı öyle sanıldığı gibi 14.000TL olmayacak. Fakat çok iyimser bir beklentiyle 9.000TL civarında fiyat bekleyenler de hayal kırıklığına uğrayabilir.
Henüz iPhone XS Türkiye fiyatı ve iPhone XS Max Türkiye fiyatı Apple Store Türkiye’de yayınlanmış değil. Fakat Apple Türkiye fiyatları üzerinden çalışan bazı e-ticaret siteleri şimdiden XS ve XS Max’i Apple Türkiye garantili olarak ön siparişe sunmuş durumda.
Bu doğrultuda Apple Türkiye garantili iPhone XS fiyatı 9.899TL, iPhone XS Max fiyatı ise 10.999TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar genel olarak beklentilerin altında olsa da bir telefon için hayli uçuk meblağlar.
iPhone XS Max
Öncelikle şunu hatırlatmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene iPhone X Türkiye’de 6099TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu etiket bile hayli tepki çekmiş ve iPhone X pek satmamıştı.
Zaten bu durum Tim Cook’un da dikkatini çekti. Hatırlanacağı üzere Cook kısa süre önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki satış rakamlarından memnun olmadığını dile getirmişti.
Peki yaklaşık olarak 11.000TL’den satılacak olan iPhone XS Max Türkiye’de başarılı olabilecek mi? Elbette hayır. Dürüst olmak gerekirse eğer zengin kategorisinde değilse kimse kalkıp da bir akıllı telefona 11.000TL vermez.
Dolayısıyla Apple bu paralara Türkiye’de telefon falan satamaz. iPhone XS ya da XS Max kullanmak isteyen giden kaçak olarak alır. Keza internet üzerinde kaçak olarak getirtilen, pasaporta işlenmiş iPhone XS Max fiyatları 8.000TL dolaylarında. Aynı şekilde 7.000TL’ye de iPhone XS bulmak mümkün.
Apple Türkiye kendi topuğuna sıkıyor
Apple bu fiyat politikasını devam ettirirse yakında Türkiye pazarından çekilmek zorunda kalabilir. Çünkü Apple’ın en çok tercih edilen ürünü iPhone. Akıllı telefon kategorisini Apple’ın dışına çıkardığınızda geriye pek fazla birşey kalmıyor.
Doğal olarak Apple da telefon satamadığı bir pazarda çok fazla barınmak istemeyecektir. Görünen o ki bu fiyatlarla Apple’ın Türkiye pazarında da öyle muazzam bir satış yapması pek olası değil.
iPhone XS Max’tan çok daha üstün özelliklerle gelen Huawei Mate 20 Pro bile ülkemizde 8000TL seviyesinde fiyatlardan satılmakta. Böyle bir telefon varken neden kalkıp da iPhone XS Max için 3000TL fazladan verelim?
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