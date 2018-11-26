iPhone Xs ve Xs Max Türkiye’de ne kadar satar?

Peki iPhone XS Türkiye fiyatı beklentileri ne derece karşıladı? Hatırlanacağı üzere Apple’ın son zamları sonrası iPhone 8 Plus fiyatı bile 7500TL seviyesine yükselmişti. Bu doğrultuda yeni iPhone XS Max Türkiye fiyatı için 14.000TL’ye varan rakamlar telaffuz edilmeye başlanmıştı.

Hatırlanacağı üzere Apple yeni nesil iPhone modellerini geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği etkinlikle tanıtmıştı. iPhone XS ve XS Max hemen etkinlik akabinde ön siparişe sunulmuş ve Eylül bitmeden raflardaki yerini almıştı. iPhone XR içinse Ekim sonuna kadar beklemek zorunda kalmıştık.

Hemen belirtelim. iPhone XS Max Türkiye fiyatı öyle sanıldığı gibi 14.000TL olmayacak. Fakat çok iyimser bir beklentiyle 9.000TL civarında fiyat bekleyenler de hayal kırıklığına uğrayabilir.

Henüz iPhone XS Türkiye fiyatı ve iPhone XS Max Türkiye fiyatı Apple Store Türkiye’de yayınlanmış değil. Fakat Apple Türkiye fiyatları üzerinden çalışan bazı e-ticaret siteleri şimdiden XS ve XS Max’i Apple Türkiye garantili olarak ön siparişe sunmuş durumda.

Bu doğrultuda Apple Türkiye garantili iPhone XS fiyatı 9.899TL, iPhone XS Max fiyatı ise 10.999TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar genel olarak beklentilerin altında olsa da bir telefon için hayli uçuk meblağlar.

iPhone XS Max

Öncelikle şunu hatırlatmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene iPhone X Türkiye’de 6099TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu etiket bile hayli tepki çekmiş ve iPhone X pek satmamıştı.

Zaten bu durum Tim Cook’un da dikkatini çekti. Hatırlanacağı üzere Cook kısa süre önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki satış rakamlarından memnun olmadığını dile getirmişti.