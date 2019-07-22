İpin ucundaki güzellik: Mint Lift

Dr. Nejat Can, Fransız askısı, kontür lifti, örümcek ağı estetiği olarak da bilinen Mint lift işlemi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Dr. Nejat Can, Fransız askısı, kontür lifti, örümcek ağı estetiği olarak da bilinen ameliyatsız yüz germe yöntemlerinden Mint lift işlemi hakkında merak edilenleri anlattı. Ameliyatsız yüz asma işleminin kılçıklı ve daha kalın iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemi olduğunu ifade eden Dr. Nejat Can, iple asma işleminin, güvenli ve çabuk sonuçlar elde edilebilen, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem olduğunun altını çizdi.

Elastikiyetini kaybeden bölgeleri eski haline getiriyor

Bu işlemin, elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için kullanıldığına dikkat çeken Dr. Nejat Can, derinin temel bileşenleri olan kollajen ve elastinin gençlikte bol miktarda bulunduğunu ancak yaşla birlikte azalmaya başladığını ifade etti.

Dr. Nejat Can, "Üretim yavaşlarken, cilt sarkmaya, kırışmaya, hacmini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Mint lift, yüz dokularını kaldırmak ve kollajen üretimini artırmak için emilebilir dikiş malzemesi olan FDA onaylı ipliktir" dedi.

Cildin altına minimal düzeyde girilen bu işlem sayesinde başarılı sonuçların alındığını ve bu sonuçların yaklaşık 2 yıl kadar dayandığını belirten Dr. Nejat Can, aynı zamanda hastanın işlem sonrasında günlük aktivitelerine dönmesinin de çok daha kısa sürdüğünü vurguladı.