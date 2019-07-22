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İpin ucundaki güzellik: Mint Lift

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Dr.

Dr. Nejat Can, Fransız askısı, kontür lifti, örümcek ağı estetiği olarak da bilinen Mint lift işlemi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Dr. Nejat Can, Fransız askısı, kontür lifti, örümcek ağı estetiği olarak da bilinen ameliyatsız yüz germe yöntemlerinden Mint lift işlemi hakkında merak edilenleri anlattı. Ameliyatsız yüz asma işleminin kılçıklı ve daha kalın iplerin kanül yardımıyla sarkan bölgelere yerleştirilerek askıya alınması yöntemi olduğunu ifade eden Dr. Nejat Can, iple asma işleminin, güvenli ve çabuk sonuçlar elde edilebilen, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem olduğunun altını çizdi.

Elastikiyetini kaybeden bölgeleri eski haline getiriyor
Bu işlemin, elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için kullanıldığına dikkat çeken Dr. Nejat Can, derinin temel bileşenleri olan kollajen ve elastinin gençlikte bol miktarda bulunduğunu ancak yaşla birlikte azalmaya başladığını ifade etti.
Dr. Nejat Can, "Üretim yavaşlarken, cilt sarkmaya, kırışmaya, hacmini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Mint lift, yüz dokularını kaldırmak ve kollajen üretimini artırmak için emilebilir dikiş malzemesi olan FDA onaylı ipliktir" dedi.
Cildin altına minimal düzeyde girilen bu işlem sayesinde başarılı sonuçların alındığını ve bu sonuçların yaklaşık 2 yıl kadar dayandığını belirten Dr. Nejat Can, aynı zamanda hastanın işlem sonrasında günlük aktivitelerine dönmesinin de çok daha kısa sürdüğünü vurguladı.

Cerrahi müdahalelere gerek kalmıyor
Dr. Nejat Can, "Ameliyata ihtiyacı ortadan kaldıran iple yüz germe işlemi, son dönemde basın tarafından da oldukça ilgi görmektedir. Bu işlemi ancak, işinin ehli kişilerce yapılmasını tavsiye ediyoruz. İple germe tekniği, kısa bir iyileşme sürecine sahip ve bazı doktorlar bu yüzden bu işlemi öğle-arası-lifti veya hafta sonu lifti olarak adlandırmakta. Çünkü 30 dakika içinde işlem tamamlanabiliyor" şeklinde açıklama yaptı.
Mint Lift işleminin, çok yoğun sarkma ve oturmuş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygun olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Nejat Can, hem erkeklere hem de kadınlara rahatlıkla uygulanabildiğini belirtti.
İple germe işleminin genellikle 35 ila 60 yaş arası, daha genç görünmek isteyen, ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayan kişilere uygulanabildiğine dikkat çeken Dr. Nejat Can, Mint lift uygulanan kişilerin, tedavi sonrasında kaldırılmış, gerginleşmiş bir görünüme sahip olabileceklerini dile getirdi.
Dr. Nejat Can, "İşlemin asıl amacı sarkan dokuları kaldırmak olsa da, kollajen üretimini de tetikler. Mint lift, ciltteki kıvrımları yumuşatıp çene çizgisini sıkılaştırarak yüzün genel gençliğini iyileştirmeye yardımcı olur" diyerek sözlerini noktaladı.

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