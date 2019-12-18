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İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

Adana’da iple boğulduktan sonra battaniye sarılarak yol kenarına atıldığı öne sürülen şahsın isminin Mustafa El Recep (42) olduğu ortaya çıktı.

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesinde dün meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Şahıs hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Önce şahsın evsiz biri olduğundan soğuktan donmuş olabileceği düşünüldü. Ancak yapılan incelemede şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Boynunda yapılan ilk incelemede şahsın iple boğularak öldürülmüş olabileceği saptandı. Polisin yaptığı ilk çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılıp bir araçla Kuyumcular Mahallesine getirilip yol kenarına atıldığı tahmin ediliyor.

İlk inceleme yapıldıktan sonra ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak. Polis cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alınarak isminin belirlenmesine çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda şahsın Mustafa El Recep (42) olduğu 2 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye geldiği belirlendi. Polis şimdi bu esrarengiz olayı çözmek için delil topluyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet mustafa el recep

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