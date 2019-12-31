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  4. Irak, ABD Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırıyor

Irak, ABD Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 00:02 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı, dün ABD uçaklarının Şii Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssü bombalaması nedeniyle ABD Büyükelçisi’ni bakanlığa çağıracağını duyurdu.Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD uçaklarının Haşdi Şabi güçlerine ait üssü bombalamasının uluslararası normlara aykırı olduğu belirtilerek, ABD Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağı kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, dün ABD uçaklarının Şii Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssü bombalaması nedeniyle ABD Büyükelçisi’ni bakanlığa çağıracağını duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD uçaklarının Haşdi Şabi güçlerine ait üssü bombalamasının uluslararası normlara aykırı olduğu belirtilerek, ABD Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağı kaydedildi. Açıklamada Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ı savunmakta aktif bir rol oynadığına dikkat çekilerek, “Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede kahramanca rol üstlenen Haşdi Şabi, Irak Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın talimatı doğrultusunda hareket etmektedir” denildi.
Irak’ın egemen bir ülke olduğu ve iç güvenliğin öncelikler arasında olduğu vurgulanan açıklamada, “Irak toprakları, bir savaş sahası veya komşu ülkelere saldırma amacıyla kullanılmayacak. Saldırıyla ilgili ABD’nin Bağdat Büyükelçisi çağrılacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonda yer alan Avrupalı ortaklarla koalisyon güçlerinin ülkedeki geleceğiyle ilgili ortak bir tavır sergilemek için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.
Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda ölü sayısının 28’e yükseldiği, yaralı sayısının 51 olduğu bildirilmişti.

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