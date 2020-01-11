HABER
  4. Irak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Irak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

Irak’taki siyasi krizi ve ABD-İran arasındaki gerilimi Kürt yetkililerle görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’i ziyaret eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve beraberindeki heyeti kabul eden IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları çözme yollarını ele aldıkları ifade edildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Irak’taki siyasi krizi ve ABD-İran arasındaki gerilimi Kürt yetkililerle görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’i ziyaret eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve beraberindeki heyeti kabul eden IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları çözme yollarını ele aldıkları ifade edildi. Irak’taki ABD-İran gerilimini görüşen iki tarafın, Irak’ın dış çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini belirterek Irak’ın bütün taraflarla dengeli ilişkiler kurması vurgulandı.

Karşılıklı çözüm vurgusu
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IKBY ile Merkez Hükümet arasındaki sorunların çözülmesi için iyi bir zeminin yanı sıra sorunlara çözüm bulunmasının tüm Iraklıların çıkarına olduğunu ifade etti.
IKBY Başbakanı Barzani de Erbil-Bağdat arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasıyla bütün sorunların çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayarak söz konusu sorunların çözülmesi konusunda ciddi ve güçlü bir karara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Barzani, terör örgütü DAEŞ’in hala Irak için ciddi bir tehlike unsuru oluşturduğunu belirterek koalisyon güçlerinin desteğiyle Bağdat-Erbil arasındaki koordinasyonun arttırılması gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter’i bu ikna etmeleridir”Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter’i bu ikna etmeleridir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’i kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’i kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.