HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi

Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 01:11 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin Irak'ta bulunan güçlerinden 2 bin 500 askerini geri çektiğini söyledi.

Irak Başbakanı Kazımi: 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi

Irak'ın resmi El-Irakiyye televizyonuna açıklamalarda bulunan Kazımi, ABD ile stratejik diyalogda büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Kazımi, "ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması ve Irak üslerinden ayrılması kararlaştırıldı ve 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos'ta Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşme öncesi düzenlediği ortak basın toplantısında, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Ürdün’de hükümet istifa ettiÜrdün’de hükümet istifa etti
23 milyon dolarlık tuvalet hizmete hazır 23 milyon dolarlık tuvalet hizmete hazır
En Çok Okunan Haberler
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'İntikam turizmi' başlattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama: Önümüzdeki 48 saat çok kritik
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
Ürdün’de hükümet istifa etti
Ürdün’de hükümet istifa etti
NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti deneme için uzaya gönderecek
NASA 23 milyon dolarlık tuvaleti deneme için uzaya gönderecek
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
Şoke eden iddia! Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış
Şoke eden iddia! Trump hastaneye kaldırılmadan önce...
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.