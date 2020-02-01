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Irak Cumhurbaşkanlığı: “Allavi hükümet kurmakla görevlendirilecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:59 | Son Güncelleme

Irak’ta yeni hükümet kurmak görevinin Mehmet Tevfik Allavi’ye verileceği açıklandı.Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Mehmet Tevfik Allavi’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini resmi bir açıklamayla duyuracağı belirtildi.Hükümet kurmakla görevlendirildiğini duyuran Allavi ise yaptığı açıklamada, protestocuların isteklerinin yerine getirilinceye kadar protestolara devam etmelerini istedi.Öte yandan, Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren eski Başbakan Adil Abdülmehdi, Allavi’nin görevinde başarılı olması için destekte bulunacağını belirtti.ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ ile mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk ise yaptığı açıklamada, Allavi’nin güçlü bir seçenek olduğunu belirterek ABD’nin desteğini hakkettiğini söyledi.Irak’ta Ekim 2016’da başlayan hükümet karşıtı protestoların artması sonucu, eski Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak’ta yeni hükümet kurmak görevinin Mehmet Tevfik Allavi’ye verileceği açıklandı.
Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Mehmet Tevfik Allavi’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini resmi bir açıklamayla duyuracağı belirtildi.
Hükümet kurmakla görevlendirildiğini duyuran Allavi ise yaptığı açıklamada, protestocuların isteklerinin yerine getirilinceye kadar protestolara devam etmelerini istedi.
Öte yandan, Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren eski Başbakan Adil Abdülmehdi, Allavi’nin görevinde başarılı olması için destekte bulunacağını belirtti.
ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ ile mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk ise yaptığı açıklamada, Allavi’nin güçlü bir seçenek olduğunu belirterek ABD’nin desteğini hakkettiğini söyledi.
Irak’ta Ekim 2016’da başlayan hükümet karşıtı protestoların artması sonucu, eski Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.

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