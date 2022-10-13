HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kimdir?

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kimdir?

13.10.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Parlamentosu, 162 oyla Abdullatif Reşid'i yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kimdir?

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı makamına bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi.

Irak Meclisi’nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu.

ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi! &quot;Oğlum Beau Biden Irak'ta öldü&quot;ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi! "Oğlum Beau Biden Irak'ta öldü"

329 sandalyeli Meclis'teki ikinci tur oturumuna 269 vekil katılarak oy kullandı. Geçerli oyların 162'sini alan Reşid, Meclis’te yemin ederek görevine başladı.

Reşid, ikinci oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Koordinasyon Çerçevesi, Meclis’in en büyük grubu olarak Sudani’yi Başbakanlığa aday olarak göstermişti.

ABDULLATİF MUHAMMED CEMAL REŞİD KİMDİR?

KYB üyesi olan 1944 doğumlu Reşid, Irak Su Kaynakları Bakanlığı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin Müsteşarlık görevini yürütmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş açıklama: Nükleer tehdidi ciddiye alıyoruzFlaş açıklama: Nükleer tehdidi ciddiye alıyoruz
Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındıHakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı
İsmini sakladığı 5 partiyi işaret etti! "Mansur Yavaş için biraz cesaret..."İsmini sakladığı 5 partiyi işaret etti! "Mansur Yavaş için biraz cesaret..."
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Altın ve dolar ABD enflasyonundan nasıl etkilendi?

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Putin ilan etti! "Türkiye'yi dünyanın en büyüğü yapacağız"

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

Öğretmenine yakalanınca 4. kattan kendini boşluğa bıraktı!

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.