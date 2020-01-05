HABER
  4. Irak meclisinde “ABD dışarı” sloganları

Irak meclisinde “ABD dışarı” sloganları

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinin ardından toplanan Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.Irak meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD tarafından Bağdat’ta öldürülmesinin ardından toplandı.Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve 168 milletvekilinin hazır bulunduğu olağanüstü oturum başlamadan önce milletvekilleri “Süleymani’ye evet, Irak’a evet, şehitlere evet, Amerika’ya hayır”, “Bağdat özgürdür”, “ABD dışarı”, “Şii - Sünni kardeştir”, “Vatan satılmaz” sloganları attı.Mecliste konuşma yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırıda hayatını kaybeden Mehdi Mühendis’in Haşdi Şabi taraftarlarının ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binasından çekilmesinde büyük bir rol üstendiğini söyledi.Irak’ta 9 askeri üssü bulunan ABD’nin 5-7 bin arası askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

Irak meclisinde “ABD dışarı” sloganları

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinin ardından toplanan Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.
Irak meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD tarafından Bağdat’ta öldürülmesinin ardından toplandı.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve 168 milletvekilinin hazır bulunduğu olağanüstü oturum başlamadan önce milletvekilleri “Süleymani’ye evet, Irak’a evet, şehitlere evet, Amerika’ya hayır”, “Bağdat özgürdür”, “ABD dışarı”, “Şii - Sünni kardeştir”, “Vatan satılmaz” sloganları attı.
Mecliste konuşma yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırıda hayatını kaybeden Mehdi Mühendis’in Haşdi Şabi taraftarlarının ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binasından çekilmesinde büyük bir rol üstendiğini söyledi.
Irak’ta 9 askeri üssü bulunan ABD’nin 5-7 bin arası askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

Irak meclisinde “ABD dışarı” sloganları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
İran Meclisi’nde "ABD’ye ölüm" sloganlarıİran Meclisi’nde "ABD’ye ölüm" sloganları
Binali Yıldırım’ın acı günüBinali Yıldırım’ın acı günü

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Erdoğan ve Ruhani görüşmesinde ne konuşuldu? Ankara'dan o iddiaya yalanlama

Ankara'dan 'Kasım Süleymani' iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

HDP önündeki eylemde bugün 125'inci gün

AK Parti Sözcüsü Çelik ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

AK Parti ve MSB'den 'şehit cenazesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Erdoğan'dan peş peşe 'İran' telefonları!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü!

Ankara ile Moskova arasında kritik telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.