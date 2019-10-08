Irak Parlamentosundan il meclislerinin çalışmalarını dondurma kararı

BAĞDAT (AA) - Irak Parlamentosu il meclislerinin çalışmalarının gelecek yılki seçimlere kadar askıya alınması ve gösterilerde yaşamını yitirenlerin de "şehit" olarak kabul edilmesini prensipte onayladı.

Irak Parlamentosu, göstericilerin taleplerini ele almak üzere düzenlediği oturumda oy çokluğuyla bir dizi karar aldı. Oturumda, il meclislerinin Nisan 2020'de gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadar çalışmalarının durdurulması prensipte kabul edildi.

Bugünkü oturumda ayrıca gösterilerde yaşamını yitirenlerin "şehit" olarak kabul edilmesi, ailelerine tazminat ödenmesi, gözaltındakilerin serbest bırakılması, öğrencilere burs verilmesi, fakirlere aylık maaş bağlanması yönündeki kararlar da onaylandı.

Oylamada ayrıca, görevden alınan polis ve askerlerin görevlerine iadesi ve daha fazla istihdam fırsatı oluşturmak için Savunma Bakanlığında gönüllülük imkanı sağlanması maddeleri de oy çokluğuyla kabul edildi.

Parlamento söz konusu kararları, incelenmesi ve uygulanması konusunda yol haritası çıkarması için hukuk komisyonuna sevk etti.