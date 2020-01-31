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  4. Irak plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 yaralı

Irak plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Irak plakalı yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde, D650 yolunun Arifiye ilçe geçişinde meydana geldi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Irak plakalı yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D650 yolunun Arifiye ilçe geçişinde meydana geldi. Bilecik'ten Sakarya yönüne giden Lokman Abdi'nin kullandığı, Irak plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yan yola girmek için manevra yaptığı iddia edilen Kadir Yangın yönetimindeki 81 BD 350 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü Lokman A. ve yanında bulunan ikinci sürücü Necim A., ön kısımda sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla TIR'da sıkışan 2 kişiyi yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, 2 kişi ile otobüste yaralanan Nesir Aluni, Sidriye Abbas, Hassan Haydar ve Majde Abduraşuk'u ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 1'i çocuk 6 yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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