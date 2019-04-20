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Irak sınırında çatışma: 2 asker şehit, 7 asker yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 01:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak sınırında çatışma: 2 asker şehit, 7 asker yaralı!

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari saldırı şehit

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
allah rahmet eylesin. aile’lerine sabır versin. çok acı ..
Al işte hükümet azıcık tökezlese fırsat biliyorlar.Siz bu imamoğlu ve sağ kolu canan kaftancı oğlu gibilere pirim verirseniz bu ülkede biten terörü tekrar alevlendirirsiniz.İmamoğlu İstanbulun gizli verilerini kopyalyıp ne yapacaktı kime verecek?Bunlar kimin kuklası?
hayinlere göz açtırma allahım
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