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  4. Irak-Suriye sınırı yakınlarında patlama: 4 yaralı

Irak-Suriye sınırı yakınlarında patlama: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Irak’ın batısındaki Anbar ilinde Suriye sınırı yakınlarında Irak ordusunu hedef alan bombalı aracın patlaması sonucu 2’si subay olmak üzere 4 askerin yaralandığı bildirildi.Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Anbar ilinde Suriye sınırı yakınlarındaki el-Nuheyb-Arar kara yolu üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiği belirtilerek, “Patlama sonucu 2’si subay olmak üzere 4 asker yaralandı” dedi.Patlamayı henüz kimse üstlenmezken, Iraklı yetkililer bu gibi terör saldırıların arkasında 2014-2017 yılların arasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu tahmin ediyor.

Irak’ın batısındaki Anbar ilinde Suriye sınırı yakınlarında Irak ordusunu hedef alan bombalı aracın patlaması sonucu 2’si subay olmak üzere 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Anbar ilinde Suriye sınırı yakınlarındaki el-Nuheyb-Arar kara yolu üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiği belirtilerek, “Patlama sonucu 2’si subay olmak üzere 4 asker yaralandı” dedi.
Patlamayı henüz kimse üstlenmezken, Iraklı yetkililer bu gibi terör saldırıların arkasında 2014-2017 yılların arasında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu tahmin ediyor.

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